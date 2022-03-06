В Службе безопасности Украины сообщают, что враг пытается “расконсервировать” бывших военных на нашей территории, чтобы вовлечь их в открытую и подпольную войну против Украины.

Правоохранители успешно противостоят врагу, а в пресс-службе СБУ подготовили самую свежую подборку сорванных планов агрессоров.

В Донецкой области:

Задержана вражеская ДРГ. В Украину они прибыли за день до полномасштабного вторжения из временно аннексированного Крыма.

Они должны были разведать блокпосты и пункты дислокации украинских военных, а также совершить диверсии и подготовить плацдарм для дальнейшей зачистки основными силами РФ.

Во время задержания вражеские разведчики оказывали вооруженное сопротивление силам ВСУ и СБУ. Их всех было задержано. В ходе допроса захватчики предоставили важные свидетельства о вооруженной агрессии против Украины.

В Харьковской области:

СБУ схватила корректировщика огня, который передавал вражеским спецслужбам информацию о расположении военных складов и объектах критической инфраструктуры.

Агент цинично наводил российскую реактивную артиллерию на жилые кварталы города. В результате этих действий была разрушена инфраструктура, повлекшая за собой потери среди мирного населения.

В Закарпатской области:

СБУ разоблачила агента ФСБ РФ, который с первого дня войны в Украине собирал данные о настроениях жителей западной Украины и их отношении к России на фоне войны.

Вражеского шпиона задержали в одном из населенных пунктов Закарпатья.

В Днепре:

СБУ задержала еще двух жителей Днепра, выступавших за поддержку “русского мира”.

По полученной информации, один из поклонников оккупанта фотографировал военные объекты Вооруженных сил Украины. В его ноутбуке обнаружена план-схема Оперативного командования Восток ВСУ.

Другой – собирал данные о местоположениях блок-постов в Днепре. Полученную информацию он передавал кураторам через метки на карте Google о местах нахождения блок-постов.

В Киеве:

Задержаны два брата — пропагандисты, имеющие пророссийские и пробелорусские взгляды. Есть данные, свидетельствующие об их тесном сотрудничестве со спецслужбами РФ и РБ.

Цель пособников оккупантов — расшатать внутреннюю обстановку в стране и создать “нужную информационную картинку” для России и Белоруссии. Пока их картинка – это вид из-за решетки украинского изолятора.