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Факты / Украина / Общество

Сделать гуманитарный коридор невероятно сложно из-за лжи россиян – МВД

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
евакуація з Волновахи

Спикер главы МВД Украины Вадим Денисенко рассказал об организации зеленых коридоров и есть ли возможность перевозить людей из тех городов, которые превратились в “города гуманитарных катастроф”.

— Ситуация очень сложная с гуманитарными коридорами. Мы все вчера много говорили о Мариуполе и Волновахе, но таких гуманитарных коридоров по стране мы планируем делать гораздо больше. Вы знаете, что вчера гуманитарный коридор де-факто провалился.

Сейчас есть попытки еще раз сделать вывоз людей из Мариуполя. Пробуем договариваться о гуманитарной границе возле Харькова и уже вторые сутки пытаемся делать глубокую гуманитарную границу в Гостомель.

Денисенко отметил, что к сожалению, россияне не идут на согласование гуманитарных границ и договориться о них сейчас невероятно сложно, несмотря на то, что в определенных случаях присоединяется Красный Крест, а россияне уверяют, что не будет никаких обстрелов.

Он подчеркнул, что ключевой проблемой в создании гуманитарных конвоев является ложь россиян.

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