С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.
Каждый день список поездов и расписание меняются. Также может меняться список станций, откуда курсируют поезда. Ведь из-за боевых действий рейсы в ряд городов выполнять сейчас просто невозможно, учитывая опасность как для самих пассажиров, так и для работников Укрзализныци.
В воскресенье, 7 марта, поезда по станции Киев будут курсировать согласно следующему расписанию:
- 01:00 — Интерсити+ Дарница – Харьков
- 06:23 — №142 Львов – Лиман
- 06:23 — №114 Львов – Лиман
- 07:00 — №722 Дарница – Харьков
- 07:00 №732 Дарница — Днепр
- 07:36 — №1 Ивано-Франковск — Константиновка
- 08:00 — №705 Дарница – Львов
- 12:06 — №45 Ужгород – Лиман
- 13:34 — №114/142 Лиман – Львов
- 14:07 — №749 Киев – Ивано-Франковск
- 14:25 — №769 Киев – Каменец-Подольский
- 15:02 — №55 Киев — Рахов
- 17:00 — №743 Киев – Львов
- 17:12 — №13 Киев – Солотвино
- 17:42 — №792 Киев – Кременчуг
- 17:42 — №790 Киев – Кропивницкий
- 18:30 — №81 Киев – Ужгород
- 19:06 — №44 Киев – Ивано-Франковск
- 19:48 — №95 Киев — Рахов
- 20:05 — №29 Киев – Ужгород
- 20:12 — №49 Киев – Трускавец
- 20:21 — №59 Киев – Чоп
- 20:21 — №57 Киев – Ворохта
- 21:07 — №38 Киев – Запорожье
- 21:15 — №105 Киев – Одесса
- 21:22 — №97 Киев – Ковель
- 22:03 — №149 Полтава – Черновцы
- 22:10 — №17 Харьков – Ужгород
- 22:22 — №7 Киев – Черновцы
- 22:37 — №91 Киев – Львов
- 22:47 — №46 Лиман – Ужгород
- 23:46 — №771 Киев – Хмельницкий
Рейсы по станции Харьков
- 04:11 — №114, 142 Лиман – Львов
- 07:15 – ИС+ Харьков – Львов
- 08:00 – ИС+ Харьков – Львов
- 12:36 — №46 Лиман – Ужгород
- 14:00 – ИС+ Харьков – Львов
- 14:33 — №1 Ивано-Франковск – Константиновка
- 14:39 — №114, 142 Львов — Лиман
- 15:09 — №15 Харьков – Рахов
- 17:00 — №723 Харьков – Львов
- 19:27 — №795 Харьков – Днепр
- 21:08 — №2 Константиновка – Ивано-Франковск
- 21:43 — №7 Харьков – Одесса
- 22:40 — №45 Ужгород – Лиман
Рейсы по станции Запорожье
- 11:07 №006 Рахов — Запорожье
- 12:20 — №120 Запорожье – Львов
- 14:45 — №005 Запорожье – Рахов
- 20:37 №068 Запорожье — Львов
- 21:38 — №038 Запорожье – Киев
- 22:26 — №068 Львов – Запорожье
Рейсы по станции Винница:
- 00:28 — №105 Киев – Одесса
- 00:58 №078 Одесса — Ковель
- 01:05 №041 Днепр — Трускавец
- 02:35 — №771 Киев – Хмельницкий
- 03:42 — №060 Чоп – Киев
- 03:42 — №058 Ворохта – Киев
- 03:54 — №106 Одесса – Киев
- 04:31 — №081 Ужгород – Киев
- 04:42 — №050 Трускавец – Киев
- 05:46 — №086 Запорожье – Львов
- 06:03 — №056 Рахов – Киев
- 06:47 — №770 Каменец-Подольский – Киев
- 09:16 — №138 Лиман – Хмельницкий
- 10:23 — №070 Запорожье – Львов
- 16:41 — №772 Хмельницкий – Киев
- 17:20 — №769 Киев – Каменец-Подольский
- 17:43 — №086 Львов – Запорожье
- 18:07 — №055 Киев – Рахов
- 19:42 — №138 Хмельницкий – Лиман
- 20:50 – №716 Львов – Киев
- 21:45 — №081 Киев – Ужгород
- 22:32 — №042 Трускавец – Днепр
- 23:17 — №049 Киев – Трускавец
- 23:26 — №057 Киев – Ворохта
- 23:26 — №059 Киев – Чоп
Вдобавок запланированы эвакуационные рейсы поездами дальнего сообщения и/или Интерсити+ из Краматорска, Одессы, Харькова, Запорожья, Днепра и Кривого Рога.
Точные графики будут определены непосредственно на вокзалах с учетом динамики наполняемости поездов.
Также на 7 марта назначены эвакуационные поезда для выезда за границу:
- №954 Львов – Хрубешув в 00:01;
- № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
- № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
- № 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
- № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
- № 7614/7615 Львов – Хелм в 09:30;
- № 908/907 Днепр – Хелм в 10:30
- № 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;
- № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
- №956 Львов – Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением в 13.20;
- № 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
- № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
- №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
- № 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
- №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;
- № 904/905 Запорожье – Хелм в 23:00;
- №7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.
- № 905/906 Харьков – Хелм в 17:00;
- №67/68 Киев – Варшава с группой вагонов Киев – Хелм в 19:13;
- №7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.
Со станции Чоп на станцию Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом 3 часа будут курсировать девять пар поездов венгерского формирования.
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.
Фото: Укрзализныця