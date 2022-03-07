С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.

Каждый день список поездов и расписание меняются. Также может меняться список станций, откуда курсируют поезда. Ведь из-за боевых действий рейсы в ряд городов выполнять сейчас просто невозможно, учитывая опасность как для самих пассажиров, так и для работников Укрзализныци.

В воскресенье, 7 марта, поезда по станции Киев будут курсировать согласно следующему расписанию:

01:00 — Интерсити+ Дарница – Харьков

06:23 — №142 Львов – Лиман

06:23 — №114 Львов – Лиман

07:00 — №722 Дарница – Харьков

07:00 №732 Дарница — Днепр

07:36 — №1 Ивано-Франковск — Константиновка

08:00 — №705 Дарница – Львов

12:06 — №45 Ужгород – Лиман

13:34 — №114/142 Лиман – Львов

14:07 — №749 Киев – Ивано-Франковск

14:25 — №769 Киев – Каменец-Подольский

15:02 — №55 Киев — Рахов

17:00 — №743 Киев – Львов

17:12 — №13 Киев – Солотвино

17:42 — №792 Киев – Кременчуг

17:42 — №790 Киев – Кропивницкий

18:30 — №81 Киев – Ужгород

19:06 — №44 Киев – Ивано-Франковск

19:48 — №95 Киев — Рахов

20:05 — №29 Киев – Ужгород

20:12 — №49 Киев – Трускавец

20:21 — №59 Киев – Чоп

20:21 — №57 Киев – Ворохта

21:07 — №38 Киев – Запорожье

21:15 — №105 Киев – Одесса

21:22 — №97 Киев – Ковель

22:03 — №149 Полтава – Черновцы

22:10 — №17 Харьков – Ужгород

22:22 — №7 Киев – Черновцы

22:37 — №91 Киев – Львов

22:47 — №46 Лиман – Ужгород

23:46 — №771 Киев – Хмельницкий

Рейсы по станции Харьков

04:11 — №114, 142 Лиман – Львов

07:15 – ИС+ Харьков – Львов

08:00 – ИС+ Харьков – Львов

12:36 — №46 Лиман – Ужгород

14:00 – ИС+ Харьков – Львов

14:33 — №1 Ивано-Франковск – Константиновка

14:39 — №114, 142 Львов — Лиман

15:09 — №15 Харьков – Рахов

17:00 — №723 Харьков – Львов

19:27 — №795 Харьков – Днепр

21:08 — №2 Константиновка – Ивано-Франковск

21:43 — №7 Харьков – Одесса

22:40 — №45 Ужгород – Лиман

Рейсы по станции Запорожье

11:07 №006 Рахов — Запорожье

12:20 — №120 Запорожье – Львов

14:45 — №005 Запорожье – Рахов

20:37 №068 Запорожье — Львов

21:38 — №038 Запорожье – Киев

22:26 — №068 Львов – Запорожье

Рейсы по станции Винница:

00:28 — №105 Киев – Одесса

00:58 №078 Одесса — Ковель

01:05 №041 Днепр — Трускавец

02:35 — №771 Киев – Хмельницкий

03:42 — №060 Чоп – Киев

03:42 — №058 Ворохта – Киев

03:54 — №106 Одесса – Киев

04:31 — №081 Ужгород – Киев

04:42 — №050 Трускавец – Киев

05:46 — №086 Запорожье – Львов

06:03 — №056 Рахов – Киев

06:47 — №770 Каменец-Подольский – Киев

09:16 — №138 Лиман – Хмельницкий

10:23 — №070 Запорожье – Львов

16:41 — №772 Хмельницкий – Киев

17:20 — №769 Киев – Каменец-Подольский

17:43 — №086 Львов – Запорожье

18:07 — №055 Киев – Рахов

19:42 — №138 Хмельницкий – Лиман

20:50 – №716 Львов – Киев

21:45 — №081 Киев – Ужгород

22:32 — №042 Трускавец – Днепр

23:17 — №049 Киев – Трускавец

23:26 — №057 Киев – Ворохта

23:26 — №059 Киев – Чоп

Вдобавок запланированы эвакуационные рейсы поездами дальнего сообщения и/или Интерсити+ из Краматорска, Одессы, Харькова, Запорожья, Днепра и Кривого Рога.

Точные графики будут определены непосредственно на вокзалах с учетом динамики наполняемости поездов.

Также на 7 марта назначены эвакуационные поезда для выезда за границу:

№954 Львов – Хрубешув в 00:01;

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;

№ 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;

№ 7614/7615 Львов – Хелм в 09:30;

№ 908/907 Днепр – Хелм в 10:30

№ 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;

№956 Львов – Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением в 13.20;

№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;

№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);

№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;

№7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;

№ 904/905 Запорожье – Хелм в 23:00;

№7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.

№ 905/906 Харьков – Хелм в 17:00;

№67/68 Киев – Варшава с группой вагонов Киев – Хелм в 19:13;

№7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.

Со станции Чоп на станцию ​​Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом 3 часа будут курсировать девять пар поездов венгерского формирования.

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Фото: Укрзализныця