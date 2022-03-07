Укрзализниця опубликовала список эвакуационных поездов из Харькова на 7 марта 2022.

04:11 — №114, 142 Лиман — Львов

07:15 — ІС+ Харьков — Львов

08:00 — ІС+ Харьков — Львов

12:36 — №46 Лиман — Ужгород

14:00 — ІС+ Харьков — Львов

14:33 — №1 Ивано-Франковск — Константиновка

14:39 — №114, 142 Львов — Лиман

15:09 — №15 Харьков – Рахов

17:00 — №723 Харков — Львов

19:27 — №795 Харков — Днепр

21:08 — №2 Константиновка — Ивано-Франковск

21:43 — №7 Харков — Одесса

22:40 — №45 Ужгород — Лиман

Из Харькова будет идти 3 поезда Інтерсити+ (по 18 вагонов каждый) Харьков – Львов о 07:00, 08:00 та 14:00.

Кроме того, выехать из Харькова 7 марта 2022 можно будет и электричками:

челночное движение на участке Харьков — Полтава — Кременчуг

электричка из Харькова во Львов (пересадка в Виннице)

Точне графики уточняйте на вокзалах с учетом динамики заполенния поездов.

7 марта будет также международный эвакуациооный поезд из Харькова в Хелм, отправление в 17.00.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать заграницу, где получить гумонитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.