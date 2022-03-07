Укрзализниця опубликовала список эвакуационных поездов из Харькова на 7 марта 2022.
04:11 — №114, 142 Лиман — Львов
07:15 — ІС+ Харьков — Львов
08:00 — ІС+ Харьков — Львов
12:36 — №46 Лиман — Ужгород
14:00 — ІС+ Харьков — Львов
14:33 — №1 Ивано-Франковск — Константиновка
14:39 — №114, 142 Львов — Лиман
15:09 — №15 Харьков – Рахов
17:00 — №723 Харков — Львов
19:27 — №795 Харков — Днепр
21:08 — №2 Константиновка — Ивано-Франковск
21:43 — №7 Харков — Одесса
22:40 — №45 Ужгород — Лиман
Из Харькова будет идти 3 поезда Інтерсити+ (по 18 вагонов каждый) Харьков – Львов о 07:00, 08:00 та 14:00.
Кроме того, выехать из Харькова 7 марта 2022 можно будет и электричками:
- челночное движение на участке Харьков — Полтава — Кременчуг
- электричка из Харькова во Львов (пересадка в Виннице)
Точне графики уточняйте на вокзалах с учетом динамики заполенния поездов.
7 марта будет также международный эвакуациооный поезд из Харькова в Хелм, отправление в 17.00.
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