Позади взрывы и сирены воздушной тревоги, многочасовой переезд по территории Украины, пересечение границы. Вы – в безопасной Польше. Что дальше? Об этом Фактам ICTV рассказала волонтер, юридический обозреватель, эксперт по легализации в Польше Оксана Колесник.

Памятка для все, кто убегает от войны!

1. Ваша цель добраться до границы! Каким образом? Укрзализныця организует эвакуационные поезда, волонтеры собирают автобусы, люди кооперируются и едут на машинах. Самый безопасный способ выехать из опасной зоны – поезд. Особенно из “горячих” городов.

Как узнать расписание поездов и место назначения

Заходите в телеграммы Укрзализныци и мониторьте расписание поездов.

Мониторьте загруженность пунктов пересечения границ здесь:

3. Положите в чемодан документы, теплые вещи, воду, запас пищи. Не перегружайтесь вещами, в Польше все найдется, есть склады с одеждой и предметами гигиены.

4. На границе: пропускают по паспортам (внутриукраинским или зарубежным) со свидетельствами о рождении (в случае пересечения границы детьми). При приезде с животными документов на любимцев никаких не нужно. Но пограничники оставляют за собой право решения, пропускать животных или нет. В основном все ок.

После пересечения границы!

1 Зайдите в волонтерскую точку приема. Они есть на всех пунктах пропуска. Вам предложат чай, перекус, одеяло, чтобы согреться.

2. Если вы собираетесь ехать в конкретный город, сообщите об этом волонтеру и вам найдут транспорт до места назначения.

3. Довозят бесплатно, водители демонстрируют поддержку и сочувствие.

4. Водитель поможет купить телефонную карту с польским номером и интернетом (в магазинах или на заправках). Он стоит 5 zł, на первое время должно хватить для связи. Не стесняйтесь попросить.

5. Найти волонтерские и государственные организации помощи беженцам в городе, куда вы направляетесь, можно на фейсбуке. Найдите группы города. Пишите на украинском языке во вкладке “группы” там, где “лупа”, то есть поиск.

6. Если у вас есть конкретный адрес проживания – водитель завезет вас. Если нет – тогда вы приедете в центр распределения беженцев и там вам найдут постоянное или временное проживание.

7. Вам предложат взять необходимые вещи из одежды и средств гигиены, а также продукты питания.

Все бесплатно.

8. Держите связь с общинами, помогающими беженцам. Они также предоставят информационную помощь по легализации пребывания на территории Польши.

Общее!

1. Мы вас поддержим, не сомневайтесь!

2. Мы и поляки просим уважения к труду, просим вашей рассудительности, спокойствия, аккуратности, культуры и чистоты.

3. Польша оказывает медицинскую помощь для украинцев, пересекших границу после 24.02 бесплатно.

4. В городах действует бесплатный проезд в общественном транспорте. При встрече с контролером – достаточно показать паспорт и удостоверение о пересечении границы. Детские свидетельства о рождении, вернее, их фото имейте в телефоне.

5. В поездах междугородных и между странами Европы действует бесплатный проезд. Достаточно подойти в кассу, показать документ и получите билет.

6. Не стесняйтесь пользоваться Google переводчиком, Google картами. Если не знаете как – спрашивайте у людей. Не стесняйтесь расспрашивать и учиться.

7. Пользуйтесь банковскими картами при оплате в Польше. Оплачиваете в PLN польские злотые, конвертируемые по курсу +- 7.3 без комиссии.

8. Помните, Вы – украинцы, вы со всем справитесь!!

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