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Факты / Украина / Общество

Тонкости пребывания в Польше – что нужно знать украинцам

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Италия беженцы

Сейчас украинцы из-за войны в Украине вынуждены выезжать в Польшу. В чужой стране они могут чувствовать себя потерянными.

В связи с этим официальные ресурсы и граждане, которые проживают в польских городах, делятся тонкостями пребывания украинцев за границей.

По данным Укрзализныци, после приезда на вокзал Перемышля украинцев встретят волонтеры, предоставят еду, воду и дополнительную информацию о дальнейшем передвижении и проживании.

Репетитор Татьяна, которая проживает в Познани, поделилась полезной информацией о проживании в Польше.

Рекомендации:

  • обмен валюты лучше совершать по возможности в Украине — в Польше практически невозможно найти обменники с гривен на злотый;
  • Польша бесплатно предоставляет ночлег, продукты питания, транспорт от границы в случае необходимости;
  • медицинская помощь (первичная, экстренная, стационарная, обследования) для граждан Украины полностью бесплатна;
  • мужчины могут выехать только в составе многодетных семей;
  • проезд в поездах с украинским паспортом бесплатный до 25 марта;
  • на заправках топливо можно купить в одни руки максимум 40 литров;
  • стартовые пакеты польских мобильных операторов раздают прямо на границе с Украиной бесплатно.
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Эти данные будут полезны в ближайшее время. Однако позже человеку понадобится место проживания, работа. Блогер из Вроцлава Людмила сообщила, где искать жилье и работу.

Где искать жилье:

  • Olx.pl
  • Otodom.pl
  • Gumtree.pl
  • Gratka.pl

Где искать работу:

  • Olx.pl
  • Pracuj.pl
  • Praca.pl
  • Eurabota.com
  • Flagma.pl
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Если человек не знает язык, можно обратиться в агентство по трудоустройству.

Источник: Укрзализныця

Фото: Pixabay

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