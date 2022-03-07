Сейчас украинцы из-за войны в Украине вынуждены выезжать в Польшу. В чужой стране они могут чувствовать себя потерянными.

В связи с этим официальные ресурсы и граждане, которые проживают в польских городах, делятся тонкостями пребывания украинцев за границей.

По данным Укрзализныци, после приезда на вокзал Перемышля украинцев встретят волонтеры, предоставят еду, воду и дополнительную информацию о дальнейшем передвижении и проживании.

Репетитор Татьяна, которая проживает в Познани, поделилась полезной информацией о проживании в Польше.

Рекомендации:

обмен валюты лучше совершать по возможности в Украине — в Польше практически невозможно найти обменники с гривен на злотый;

Польша бесплатно предоставляет ночлег, продукты питания, транспорт от границы в случае необходимости;

медицинская помощь (первичная, экстренная, стационарная, обследования) для граждан Украины полностью бесплатна;

мужчины могут выехать только в составе многодетных семей;

проезд в поездах с украинским паспортом бесплатный до 25 марта;

на заправках топливо можно купить в одни руки максимум 40 литров;

стартовые пакеты польских мобильных операторов раздают прямо на границе с Украиной бесплатно.

Эти данные будут полезны в ближайшее время. Однако позже человеку понадобится место проживания, работа. Блогер из Вроцлава Людмила сообщила, где искать жилье и работу.

Где искать жилье:

Olx.pl

Otodom.pl

Gumtree.pl

Gratka.pl

Где искать работу:

Olx.pl

Pracuj.pl

Praca.pl

Eurabota.com

Flagma.pl

Если человек не знает язык, можно обратиться в агентство по трудоустройству.