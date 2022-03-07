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Факты / Украина / Общество

Здесь найдете только смерть: Марченко ответил “одесситам с краснодарским акцентом”

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Максим Марченко

Российских захватчиков в Одессе ждет смерть. Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Он призвал не склонять одесситов к преступлениям против собственного государства.

— В последнее время я вижу много видео так называемых коренных одесситов с явно краснодарским акцентом, которые угрожают нам и призывают одесситов помогать российской армии.

Хочу сказать этим людям, подбивающим одесситов на преступления против своего государства: здесь вы найдете только смерть. Ваши попытки нас запугать – это пустой звук, – сказал Марченко в своем обращении.

Он также обратился к так называемому третьему фронту, которые угрожали ему и городскому главе Одессы расправой:

— Я здесь, в администрации, я жду вас – и, поверьте, наша встреча вам не понравится. Слава Украине! – подытожил он.

2 марта президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Одесской ОГА – вместо Сергея Гриневецкого главой Одесской областной военной администрации стал полковник Максим Марченко – бывший командир механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода.

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