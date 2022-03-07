Российских захватчиков в Одессе ждет смерть. Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Он призвал не склонять одесситов к преступлениям против собственного государства.

— В последнее время я вижу много видео так называемых коренных одесситов с явно краснодарским акцентом, которые угрожают нам и призывают одесситов помогать российской армии.

Хочу сказать этим людям, подбивающим одесситов на преступления против своего государства: здесь вы найдете только смерть. Ваши попытки нас запугать – это пустой звук, – сказал Марченко в своем обращении.