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Факты / Украина / Общество

В Запорожье заработал центр для 1 тыс. переселенцев

Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
В Запорожье заработал центр для 1 тыс. переселенцев

В Запорожье начал работу Центр по приему переселенцев из зоны боевых действий, рассчитанный на 1 тыс. человек. Он уже принял первых 50 человек.

Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА (ОГА) Александр Старух.

— Представители полиции на месте устанавливают личность и проверяют наличие документов. После чего работники управления социальной защиты определяют, какие услуги могут предоставить, затем распределяют для дальнейшего устройства на временное пребывание, — описал Старух алгоритм работы центра.

Для нуждающихся в приюте и помощи в Центре оборудованы сидячие и спальные места, а также медицинский пункт.

Запорожцы уже сформировали для прибывающих людей запасы мужской, женской и детской одежды и обуви. В достаточном количестве собраны и детские игрушки.

Для переселенцев и работников Центра организовано регулярное питание.

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