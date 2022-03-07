Из-за войны в Украине, которую начал диктаторский режим Владимира Путина, граждане нашей страны массово едут в Европу, в частности в Испанию.

Факты ICTV выяснили, на что могут рассчитывать беженцы из Украины в Испании.

Пересечение границы с Испанией — правила

Для въезда в Испанию украинцам необходим загранпаспорт. Кроме того, ранее страна требовала сертификат о вакцинации.

Однако странам ЕС рекомендовали ослабление режима пересечения границы для украинцев.

Учитывая, что страна не граничит с Украиной, гражданам придется прибывать не в пункты пропуска Испании, а пересекать границу раньше — с Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией или Молдовой, и только тогда с помощью волонтеров самолетом, автобусом или поездом ехать дальше.

Статус беженца в Испании

На официальном портале миграционной службы Испании обнародовали инструкцию, как получить помощь и статус беженца. Для этого после пересечения границы следует обратиться в Центры приема беженцев (OAR), в такие отделения в портах и ​​аэропортах.

Центр получения убежища и статуса беженца расположен в Барселоне по адресу Passeig de Sant Joan, 189. Это станция метро L4 Joanic (желтая линия).

Ассоциация молодых юристов (AJA) Мадридской ассоциации адвокатов, украинского происхождения, готова консультировать украинцев, вынужденных покинуть Украину.

После обращения человек получит документ, подтверждающий факт встречи с сотрудником OAR с целью инициации процесса получения убежища. Он будет подтверждать право на пребывание в Испании до тех пор, пока не будет решено, следует ли предоставлять человеку убежище в Испании.

После того, как обращение будет одобрено, начнется оформление документов.

Можно ли получить какие-то выплаты

Все украинцы, прибывшие в Испанию и не имеющие средств, могут рассчитывать на защиту государства. Это касается как прибывших из Украины после начала войны (24 февраля 2022 года) граждан, так и тех, которые в тот момент находились в Испании и не смогли вернуться в свою страну.

Однако сюда не входят иностранцы, имевшие последние пять лет вид на жительство.

Испанское правительство имеет программу социальной поддержки лиц для удовлетворения базовых потребностей – жилья, еды, одежды и психологической помощи. Относительно выплат пока нет информации.

В Барселоне за выполнение программы социальной поддержки отвечают три организации – ACCEM, CEAR и Красный крест.

Где искать жилье

Выбор места жительства не предусмотрен программой — решение принимает испанское правительство в соответствии со свободными местами в центрах приема беженцев.

Однако человек самостоятельно может арендовать комнату в хостеле, гостинице, или даже апартаменты, но за свой счет. В этом помогут волонтеры.

Можно ли найти работу беженцу

Лица без гражданства, обратившиеся за статусом беженца, обычно не получают разрешение на работу.

Однако это положение может пересматриваться для украинцев.

Сколько можно находиться в Испании

В целом разрешено находиться не более 90 дней в течение 180, если въезжать с биометрией.

Однако сейчас речь идет о разрешении на пребывание до трех лет.

Источники: europapress.es, extranjeros.inclusion.gob.es, ciutatrefugi.barcelona