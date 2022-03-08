Ночью, 8 марта, на одном из участков украинской границы задержали 12 мужчин призывного возраста.

Пограничники встретили их с цветами. Соответствующее видео опубликовали в Facebook Государственной пограничной службы Украины.

— Выходим по одному, берем цветочек. С праздником, 8 марта… Бери цветочек, передашь жене как будешь домой возвращаться… Скажешь жене, что защитник вернулся домой, — сказал один из пограничников.

Напомним, что в понедельник, 7 марта, на границе с Молдовой задержали группу из восьми мужчин призывного возраста. Среди них оказались сын Софии Ротару — 51-летний Руслан Евдокименко и внук — 27-летний Анатолий Евдокименко.

Они пытались пересечь границу на лодке с гражданином Молдовы.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко подтвердил Фактам ICTV, что нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдовой, действительно задержали.