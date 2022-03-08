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Факты / Украина / Общество

Эвакуационные поезда в Украине: направления и расписание рейсов

Юля Захарченко редактор ленты
Эвакуационные поезда в Украине: направления и расписание рейсов

С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.

Каждый день список поездов и расписание меняются. Также может меняться список станций, откуда курсируют поезда. Ведь из-за боевых действий рейсы в ряд городов выполнять сейчас просто невозможно, учитывая опасность как для самих пассажиров, так и для работников Укрзализныци.

Во вторник, 8 марта, поезда по станции Киев будут курсировать согласно следующему расписанию:

  • 01:00 – «Интерсити+» Дарница – Харьков
  • 01:56 — №16 Рахов – Харьков
  • 04:02 — №002 Константиновка – Ивано-Франковск
  • 04:21 — №260 Ворохта – Киев
  • 06:23 — №114, 142 Львов — Лиман
  • 07:00 — №722 Дарница – Харьков
  • 07:00 — №732 Дарница — Днепр
  • 08:00 — №705 Дарница – Львов
  • 12:06 — №45 Ужгород – Лиман
  • 13:34 — №114/142 Лиман – Львов
  • 14:07 — №749 Киев – Ивано-Франковск
  • 14:25 — №769 Киев – Каменец-Подольский
  • 15:02 — №55 Киев — Рахов
  • 17:00 — №743 Киев – Львов
  • 17:12 — №13 Киев – Солотвино
  • 17:42 — №792 Киев – Кременчуг
  • 17:42 — №790 Киев – Кропивницкий
  • 18:30 — №81 Киев – Ужгород
  • 19:06 — №44 Киев – Ивано-Франковск
  • 19:48 — №95 Киев — Рахов
  • 20:05 — №29 Киев – Ужгород
  • 20:12 — №49 Киев – Трускавец
  • 20:21 — №59 Киев – Чоп
  • 20:21 — №57 Киев – Ворохта
  • 21:07 — №38 Киев – Запорожье
  • 21:15 — №105 Киев – Одесса
  • 21:22 — №97 Киев – Ковель
  • 22:03 — №149 Полтава – Черновцы
  • 22:10 — №17 Харьков – Ужгород
  • 22:22 — №7 Киев – Черновцы
  • 22:37 — №91 Киев – Львов
  • 22:47 — №46 Ужгород – Лиман
  • 23:46 — №771 Киев – Хмельницкий

Рейсы по станции Харьков

  • 04:11 — №114, 142 Лиман – Львов
  • 07:15 – ИС+ Харьков – Львов
  • 08:00 – ИС+ Харьков – Львов
  • 08:20 — №138 Хмельницкий – Лиман
  • 09:15 — №090 Одесса – Лиман
  • 09:40 — №229/230 Харьков — Ужгород
  • 10:30 — №796 Днепр – Бахмут
  • 11:00 – № 207/208 Харьков – Львов
  • 12:00 — №239/240 Харьков — Тернополь
  • 12:36 — №46 Лисичанск – Ужгород
  • 14:00 – ИС+ Харьков – Львов
  • 14:39 — №114, 142 Львов — Лиман
  • 15:00 – №219 Харьков – Львов
  • 15:09 — №17 Харьков – Ужгород
  • 17:00 — №723 Харьков – Львов
  • 19:27 — №796 Харьков – Днепр
  • 20:15 — №021 Харьков – Трускавец
  • 21:43 — №7 Харьков – Одесса
  • 22:40 — №45 Ужгород — Лисичанск
  • 22:46 — №090 Лисичанск – Одесса

Рейсы по станции Запорожье

  • 07:59 №088 Ковель — Запорожье
  • 07:59 №086 Львов — Запорожье
  • 08:16 — №38 Киев – Запорожье
  • 12:20 — №223 Запорожье – Львов
  • 14:00 — №227 Запорожье — Ковель
  • 14:45 №004 Запорожье – Ужгород
  • 16:05 — №068 Запорожье – Львов
  • 16:05 №088 Запорожье — Ковель
  • 21:38 — №038 Запорожье – Киев
  • 22:26 — №070 Львов – Запорожье

 Рейсы по станции Днепр:

  • 05:00 — №38 Киев – Запорожье
  • 06:23 — №796 Днепр – Харьков
  • 12:00 — №201 Днепр – Львов
  • 14:00 — №732 Днепр – Львов
  • 15:00 — №212 Днепр — Трускавец
  • 16:39 — №6 Запорожье – Ужгород

В дополнение к графиковым сообщениям запланированы эвакуационные рейсы из Кривого Рога:

  • 10:30 — №915/916 Кривой Рог – Хелм
  • 14:00 — №222/221 Кривой Рог – Львов
  • 19:08 — №229/230 Кривой Рог – Ужгород
  • 20:00 — №206/205 Кривой Рог – Чоп

Из Одессы:

  • 22:32 — №238/237 Одесса – Ужгород

Эвакуационные электрички будут курсировать:

  • на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;
  • из Харькова в Львов с пересадкой по Виннице;
  • из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.

Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

Международные эвакуационные рейсы:

  • №950 Львов – Хрубешув в 00:01;
  • № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
  • № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
  • №952 Львов – Хрубешув в 07:10;
  • № 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
  • № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
  • № 908/907 Днепр – Хелм в 08:00
  • № 7614/7615 Кривой Рог – Хелм в 10:30;
  • № 911/912 Днепр – Хелм в 10:30;
  • № 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;
  • № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
  • № 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
  • № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
  • №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
  • № 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
  • №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;
  • №7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.

Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.

Дополнительные поезда на 8 марта из Днепра:

Дополнительные поезда на 8 марта из Запорожья:

Дополнительные поезда на 8 марта из Кривого Рога:

Дополнительные поезда на 8 марта из Краматорска:

 

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

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Фото: Укрзализныця

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