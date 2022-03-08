С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.
Каждый день список поездов и расписание меняются. Также может меняться список станций, откуда курсируют поезда. Ведь из-за боевых действий рейсы в ряд городов выполнять сейчас просто невозможно, учитывая опасность как для самих пассажиров, так и для работников Укрзализныци.
Во вторник, 8 марта, поезда по станции Киев будут курсировать согласно следующему расписанию:
- 01:00 – «Интерсити+» Дарница – Харьков
- 01:56 — №16 Рахов – Харьков
- 04:02 — №002 Константиновка – Ивано-Франковск
- 04:21 — №260 Ворохта – Киев
- 06:23 — №114, 142 Львов — Лиман
- 07:00 — №722 Дарница – Харьков
- 07:00 — №732 Дарница — Днепр
- 08:00 — №705 Дарница – Львов
- 12:06 — №45 Ужгород – Лиман
- 13:34 — №114/142 Лиман – Львов
- 14:07 — №749 Киев – Ивано-Франковск
- 14:25 — №769 Киев – Каменец-Подольский
- 15:02 — №55 Киев — Рахов
- 17:00 — №743 Киев – Львов
- 17:12 — №13 Киев – Солотвино
- 17:42 — №792 Киев – Кременчуг
- 17:42 — №790 Киев – Кропивницкий
- 18:30 — №81 Киев – Ужгород
- 19:06 — №44 Киев – Ивано-Франковск
- 19:48 — №95 Киев — Рахов
- 20:05 — №29 Киев – Ужгород
- 20:12 — №49 Киев – Трускавец
- 20:21 — №59 Киев – Чоп
- 20:21 — №57 Киев – Ворохта
- 21:07 — №38 Киев – Запорожье
- 21:15 — №105 Киев – Одесса
- 21:22 — №97 Киев – Ковель
- 22:03 — №149 Полтава – Черновцы
- 22:10 — №17 Харьков – Ужгород
- 22:22 — №7 Киев – Черновцы
- 22:37 — №91 Киев – Львов
- 22:47 — №46 Ужгород – Лиман
- 23:46 — №771 Киев – Хмельницкий
Рейсы по станции Харьков
- 04:11 — №114, 142 Лиман – Львов
- 07:15 – ИС+ Харьков – Львов
- 08:00 – ИС+ Харьков – Львов
- 08:20 — №138 Хмельницкий – Лиман
- 09:15 — №090 Одесса – Лиман
- 09:40 — №229/230 Харьков — Ужгород
- 10:30 — №796 Днепр – Бахмут
- 11:00 – № 207/208 Харьков – Львов
- 12:00 — №239/240 Харьков — Тернополь
- 12:36 — №46 Лисичанск – Ужгород
- 14:00 – ИС+ Харьков – Львов
- 14:39 — №114, 142 Львов — Лиман
- 15:00 – №219 Харьков – Львов
- 15:09 — №17 Харьков – Ужгород
- 17:00 — №723 Харьков – Львов
- 19:27 — №796 Харьков – Днепр
- 20:15 — №021 Харьков – Трускавец
- 21:43 — №7 Харьков – Одесса
- 22:40 — №45 Ужгород — Лисичанск
- 22:46 — №090 Лисичанск – Одесса
Рейсы по станции Запорожье
- 07:59 №088 Ковель — Запорожье
- 07:59 №086 Львов — Запорожье
- 08:16 — №38 Киев – Запорожье
- 12:20 — №223 Запорожье – Львов
- 14:00 — №227 Запорожье — Ковель
- 14:45 №004 Запорожье – Ужгород
- 16:05 — №068 Запорожье – Львов
- 16:05 №088 Запорожье — Ковель
- 21:38 — №038 Запорожье – Киев
- 22:26 — №070 Львов – Запорожье
Рейсы по станции Днепр:
- 05:00 — №38 Киев – Запорожье
- 06:23 — №796 Днепр – Харьков
- 12:00 — №201 Днепр – Львов
- 14:00 — №732 Днепр – Львов
- 15:00 — №212 Днепр — Трускавец
- 16:39 — №6 Запорожье – Ужгород
В дополнение к графиковым сообщениям запланированы эвакуационные рейсы из Кривого Рога:
- 10:30 — №915/916 Кривой Рог – Хелм
- 14:00 — №222/221 Кривой Рог – Львов
- 19:08 — №229/230 Кривой Рог – Ужгород
- 20:00 — №206/205 Кривой Рог – Чоп
Из Одессы:
- 22:32 — №238/237 Одесса – Ужгород
Эвакуационные электрички будут курсировать:
- на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;
- из Харькова в Львов с пересадкой по Виннице;
- из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.
Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.
Международные эвакуационные рейсы:
- №950 Львов – Хрубешув в 00:01;
- № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
- № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
- №952 Львов – Хрубешув в 07:10;
- № 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
- № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
- № 908/907 Днепр – Хелм в 08:00
- № 7614/7615 Кривой Рог – Хелм в 10:30;
- № 911/912 Днепр – Хелм в 10:30;
- № 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;
- № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
- № 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
- № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
- №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
- № 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
- №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;
- №7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.
Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.
Дополнительные поезда на 8 марта из Днепра:
Дополнительные поезда на 8 марта из Запорожья:
Дополнительные поезда на 8 марта из Кривого Рога:
Дополнительные поезда на 8 марта из Краматорска:
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.
Фото: Укрзализныця