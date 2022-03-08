Укрзализниця опубликовала список эвакуационных поездов из Харькова на 8 марта 2022.

04:11 — №114, 142 Лиман — Львов

07:15 — ІС+ Харков — Львов

08:00 — ІС+ Харков — Львов

08:20 — №138 Хмельницький – Лиман

09:15 — №090 Одесса – Лиман

09:40 — № 229/230 Харков — Ужгород

10:30 — №796 Днепр – Бахмут

11:00 — № 207/208 Харков — Львов

12:00 — № 239/240 Харков — Тернопіль

12:36 — №46 Лисичанськ — Ужгород

14:00 — ІС+ Харков — Львов

14:39 — №114, 142 Львов — Лиман

15:00 – №219 Харков — Львов

15:09 — №17 Харков – Ужгород

17:00 — №723 Харков — Львов

19:27 — №796 Харков — Днепр

20:15 — №021 Харкіо – Трускавец

21:43 — №7 Харков — Одесса

22:40 — №45 Ужгород — Лисичанськ

22:46 — №090 Лисичанськ – Одесса

Кроме того, выехать из Харькова 8 марта 2022 можно будет и электричками:

челночное движение на участке Харьков — Полтава — Кременчуг

электричка из Харькова во Львов (пересадка в Виннице)

Точне графики уточняйте на вокзалах с учетом динамики заполенния поездов.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать заграницу, где получить гумонитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.