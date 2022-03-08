Укрзализниця опубликовала список эвакуационных поездов из Харькова на 8 марта 2022.
04:11 — №114, 142 Лиман — Львов
07:15 — ІС+ Харков — Львов
08:00 — ІС+ Харков — Львов
08:20 — №138 Хмельницький – Лиман
09:15 — №090 Одесса – Лиман
09:40 — № 229/230 Харков — Ужгород
10:30 — №796 Днепр – Бахмут
11:00 — № 207/208 Харков — Львов
12:00 — № 239/240 Харков — Тернопіль
12:36 — №46 Лисичанськ — Ужгород
14:00 — ІС+ Харков — Львов
14:39 — №114, 142 Львов — Лиман
15:00 – №219 Харков — Львов
15:09 — №17 Харков – Ужгород
17:00 — №723 Харков — Львов
19:27 — №796 Харков — Днепр
20:15 — №021 Харкіо – Трускавец
21:43 — №7 Харков — Одесса
22:40 — №45 Ужгород — Лисичанськ
22:46 — №090 Лисичанськ – Одесса
Кроме того, выехать из Харькова 8 марта 2022 можно будет и электричками:
- челночное движение на участке Харьков — Полтава — Кременчуг
- электричка из Харькова во Львов (пересадка в Виннице)
Точне графики уточняйте на вокзалах с учетом динамики заполенния поездов.
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