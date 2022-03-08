Российские войска обстреляли автобус с беженцами, который направлялся на запад Украины из Макарова Киевской области.

Люди шли 4 километра под артобстрелами с детьми на руках. Об этом сообщил мэр города Житомир Сергей Сухомлин.

— Автобус с беженцами из Макарова подвергся обстрелам. Люди шли 4 километра под артобстрелами с детьми на руках! В Житомире они остановились у кафе просто набрать воды и сходить в туалет. В транспорте, на котором они ехали, выбиты окна. В кафе их накормили и снабдили водой, — написал Сухомлин.

Он добавил, что людей пересадили в другие автобусы и отправили дальше на запад.

Ранее мы писали, что под Николаевом войска РФ обстреляли микроавтобус детдома. По меньшей мере три женщины погибли, двое получили ранения.

Циничности поступку агрессора добавляет то, что у микроавтобуса была маркировка Красного креста. Двух раненых воспитательниц удалось доставить к позициям ВСУ, где им срочно оказали медицинскую помощь.