Согласно постановлению Кабмина от 7 марта 2022 года №213 Некоторые вопросы государственной регистрации брака в условиях военного положения, регистрация брака разрешена без личного присутствия либо жениха, либо невесты.

Документ размещен на официальном правительственном портале.

В нем, в частности, говорится о том, что для регистрации брака в подобных случаях жениху (невесте) требуется подать соответствующее заявление непосредственному командиру (руководителю), который удостоверит подлинность подписи и обеспечит передачу заявления в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.

В заявлении следует указать все необходимые сведения о себе и о лице, с которым зарегистрируется брак: фамилию, имя и отчество, дату рождения, гражданство.

Следует также сообщить об избрании фамилии жениха (невесты) или присоединении к своей фамилии фамилии жениха (невесты).

Факт регистрации брака, если один из молодоженов является военнослужащим, скрепляется гербовой печатью соответствующего органа (военного формирования).

Допускается заключение брака с использованием доступных средств видеосвязи.

Актовая запись о браке составляется отделом государственной регистрации актов гражданского состояния в день получения заявления с выдачей соответствующего свидетельства.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования, то есть с 7 марта 2022 года, и действует до дня прекращения либо отмены военного положения.