ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Украина / Общество

Под Николаевом сбили вражеский вертолет

Юля Захарченко редактор ленты
Под Николаевом сбили вражеский вертолет

В Николаевской области украинские защитники сбили вражеский вертолет Ми-24. Российский летательный аппарат упал на поле под Николаевом.

Глава Винницкой ОГА (ОВА) Сергей Борзов сообщил, что сбитая “птичка” оккупантов, ударный вертолет Ми-24, теперь лежит на поле под Николаевом.

Видео сбитого вертолета попало в сеть. На записи можно заметить, что летательный аппарат Воздушных сил Российской Федерации полностью разбит.

В сообщении не указано, что произошло с пилотом вражеского ударного вертолета Ми-24.

Уже 13 дней длится масштабная война в Украине, которую начал президент России Владимир Путин. В видеообращении к своему народу он заявил о введении “специальной операции на Донбассе”, однако утром 24 февраля жители на всей территории Украины проснулись от взрывов.

Из-за агрессивных действий российских военных погибают мирные украинцы и маленькие дети. Под обстрелы попали разные регионы Украины – Киев, Херсон, Харьков, Энергодар, Ирпень, Буча и другие города.

Читайте
Байден призвал Конгресс США поддержать $12 млрд помощи Украине из-за войны

Фото: ВМС ВСУ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка