Под Николаевом сбили вражеский вертолет

В Николаевской области украинские защитники сбили вражеский вертолет Ми-24. Российский летательный аппарат упал на поле под Николаевом.

Глава Винницкой ОГА (ОВА) Сергей Борзов сообщил, что сбитая “птичка” оккупантов, ударный вертолет Ми-24, теперь лежит на поле под Николаевом.

Видео сбитого вертолета попало в сеть. На записи можно заметить, что летательный аппарат Воздушных сил Российской Федерации полностью разбит.

В сообщении не указано, что произошло с пилотом вражеского ударного вертолета Ми-24.

Уже 13 дней длится масштабная война в Украине, которую начал президент России Владимир Путин. В видеообращении к своему народу он заявил о введении “специальной операции на Донбассе”, однако утром 24 февраля жители на всей территории Украины проснулись от взрывов.

Из-за агрессивных действий российских военных погибают мирные украинцы и маленькие дети. Под обстрелы попали разные регионы Украины – Киев, Херсон, Харьков, Энергодар, Ирпень, Буча и другие города.

Фото: ВМС ВСУ