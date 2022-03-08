Пинчук: Война России против Украины – страшное военное преступление и угроза для мира

Масштабное вооруженное вторжение Российской Федерации в Украину – это геноцид украинского народа, страшное военное преступление, угроза миру и всем людям.

Так считает второй богатейший украинец Виктор Пинчук, бизнес которого сейчас сосредоточен на помощи нашим военным, территориальной обороне и мирному населению.

Предприятия Interpipe Group создают и устанавливают противотанковые ежи, шипы для обустройства оборонных средств Киева, Днепра, Никополя и Новомосковска, обеспечивают военные части топливом, металлом, гвоздями, строительными и другими материалами.

Кроме того, компания обустроила 18 временных укрытий, где могут укрыться от опасности более 8,5 тыс. граждан.

Фонд Виктора Пинчука занимается поиском, закупкой и поставкой средств индивидуальной защиты, реанимационных рюкзаков, медицинских препаратов для лечения тяжелых ран для украинской армии и теробороны.

С начала войны в Украине Пинчук осуществляет коммуникацию с влиятельными лидерами из сфер политики, бизнеса, медиа-коммуникаций и других.