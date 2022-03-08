Угрожают арестом детей: крымчан запугивают, чтобы они не протестовали против войны в Украине

Во временно оккупированном Крыму в родительских школьных чатах в соцсети Viber пытаются запугать крымчан, чтобы они не замечали, не говорили и не протестовали против полномасштабной войны России против Украины.

По сути, им угрожают арестом их детей. Об этом сообщает представительство президента Украины в АР Крым.

Так, на скриншотах, которые прислали жители Крыма, видно, что среди родителей распространяются конспирологические сообщения о “реакционных движениях, призывающих к участию в несанкционированных акциях антивоенной тематики”.

Те, кто их рассылают, утверждают, что такие призывы якобы “отрицательно влияют на психику человека”. Распространяют их якобы мошенники под видом банковских и государственных служащих.

Также такими внушениями через мессенджеры людей заставляют не замечать ухудшения экономического положения и финансового кризиса, вызванного введением беспрецедентных санкций против России.

В сообщениях, которыми пытаются запугать родителей, говорится, что к акциям и антивоенным митингам якобы активно пытаются привлечь подростков и школьников.

Но дальше в тексте напоминают, что за участие в несанкционированных митингах законодательством предусмотрена ответственность — штрафы, а также реальные сроки.

Кроме того, в рассылке упоминается и новый закон РФ от 5 марта о ложной информации о деятельности российских военных, которая дискредитирует вооруженные силы РФ, а также за призывы к антироссийским санкциям, согласно которому, опять же, предусмотрена ответственность.

– Берегите детей! – именно так недвусмысленно угрожают родителям в вайбер-чатах.

Из-за таких сообщений в одной из школ даже произошел раскол среди педагогов: на тех, кто поддерживает Украину, донесли в ФСБ. В эту школу приходила полиция, брала объяснения у учителей. Некоторым из них предложили уволиться.

Между тем в Генштабе ВСУ сообщают, что на севере и востоке Украины российский агрессор все чаще прибегает к мародерству и насильственным действиям, а на юге – к психологической борьбе.

В частности, на территориях Херсонской и Николаевской областей для воздействия на местное население враг использует подразделения психологической борьбы.

Источник: Представительство президента Украины в АР Крым