Российская армия перегруппировалась для организации штурма Киева

Российские оккупанты в течение суток перегруппировались для штурма Киева.

Об этом заявили в Генштабе ВСУ.

— К штурму оккупанты планируют приобщить наиболее боеспособные части и подразделения из состава: специального полка Росгвардии имени Рамзана Кадырова (Грозный), 27 отряда СП Кузбасс (Кемерово), 604 центра СПВ Витязь (Москва) Росгвардии и частной военной компании Лига (бывшей ЧВК Вагнера) – отметили в Генштабе.

Там отметили, что враг продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и нанесении ракетных ударов.

— Оккупанты сосредоточивают больше всего усилий на выполнении следующих задач: обеспечение сухопутного коридора между АР Крым и континентальной частью Российской Федерации, взятие под полный контроль города Мариуполя, окружение с последующим захватом города Киева, а также выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, — добавили в Генштаб.