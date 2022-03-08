ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Украина / Общество

Российская армия перегруппировалась для организации штурма Киева

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Российская армия перегруппировалась для организации штурма Киева

Российские оккупанты в течение суток перегруппировались для штурма Киева.

Об этом заявили в Генштабе ВСУ.

— К штурму оккупанты планируют приобщить наиболее боеспособные части и подразделения из состава: специального полка Росгвардии имени Рамзана Кадырова (Грозный), 27 отряда СП Кузбасс (Кемерово), 604 центра СПВ Витязь (Москва) Росгвардии и частной военной компании Лига (бывшей ЧВК Вагнера) – отметили в Генштабе.

Там отметили, что враг продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и нанесении ракетных ударов.

— Оккупанты сосредоточивают больше всего усилий на выполнении следующих задач: обеспечение сухопутного коридора между АР Крым и континентальной частью Российской Федерации, взятие под полный контроль города Мариуполя, окружение с последующим захватом города Киева, а также выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, — добавили в Генштаб.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка