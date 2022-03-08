Россия продолжает атаковать гуманитарные коридоры в Украине – Минобороны Британии

Россия продолжает подготовку к атакам эвакуационных коридоров в Украине.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в понедельник.
В оборонном британском ведомстве заявили, что российские войска наносят удары по эвакуационным коридорам и убивают гражданских лиц, пытавшихся эвакуироваться из города Ирпень.
Это следует из последней оценки британской разведки.
Министерство отметило, что из-за тяжелых боев Ирпень уже несколько дней остается без тепла, воды и электричества.
В разведданых также сообщается, что в близлежащих городах Гостомель, Буча, Ворзель и Ирпень продолжается сопротивление продвижению России к Киеву.
Ранее Пентагон подтвердил информацию о том, что президент России Владимир Путин пытается завербовать иностранных боевиков для участия в боевых действиях в Украине на стороне российских войск.