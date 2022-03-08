В результате вторжения российских войск на территорию нашего государства миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома и уехать за границу.

В связи с этим Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины и Ассоциация Юристок Украины ЮрФем решили объяснить, в чем разница между статусом беженца и временной защитой в Европе.

Статус беженца

Согласно Дублинской конвенции, статус беженца предоставляется в первой стране, границу которой человек пересек, убегая от войны.

— Его могут получить граждане Украины, покинувшие территорию Украины в результате войны, а также лица, легально проживавшие на территории Украины, но имеющие гражданство других стран. Лица без гражданства также могут запросить статус беженца, — сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Статус беженца предоставляет следующие гарантии: право на проживание в лагере беженцев, медицинскую помощь, образование для детей, ежемесячное пособие, доступ к рынку труда.

Ограничения:

невозможность покинуть принимающую страну до момента получения статуса;

невозможность вернуться в Украину после получения статуса;

лишение личных документов (выдается вид на жительство);

невозможность трудоустроиться до момента получения статуса, а также в случае отказа в предоставлении такого статуса.

Временная защита в Европе

4 марта начала действовать Директива временной защиты Европейского Союза, которая гарантирует немедленную защиту в ЕС для лиц, бегущих от войны.

Получить временную защиту могут:

Граждане Украины, которые проживали в стране включительно до 24 февраля, и были вынуждены ее покинуть в результате войны;

Лица, получившие политическое убежище в Украине;

Граждане других стран, легально находившиеся на территории Украины;

Лица без гражданства.

Этот статус предоставляет следующие гарантии: право на образование, медицинское страхование, право на постоянное проживание сроком на 1 год с возможным продлением до 3 лет, доступ к рынку труда, социальная помощь.

В Центре противодействия дезинформации предостерегают: не спешите со своим решением, поскольку у вас есть как минимум неделя для того, чтобы зарегистрироваться.