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Факты / Украина / Общество

Ситуация в столице: работают больницы, роддомы и большинство аптек и магазинов

Анна Иваницкая руководитель отдела Здоровье
Ситуация в столице: работают больницы, роддомы и большинство аптек и магазинов

Мэр столицы Виталий Кличко в последнем видеообращении рассказал, что Киев продолжает укрепляться и готовиться к обороне города.

Все предприятия критической инфраструктуры, жизнеобеспечения столицы работают.

— Работают большинство продовольственных магазинов, аптек. Сегодня Киев цифровой обновил карту аптек, в которых можно приобрести инсулин, – подчеркнул Кличко.

Больницы принимают всех пациентов и оказывают необходимую помощь. Родильные дома тоже работают. Гуманитарный штаб, созданный городом, тоже функционирует, налажена логистика.

– Мы получаем помощь – и от украинского бизнеса, иностранного, гуманитарную. От небезразличных людей. Распределяем ее, создаем резервы всего необходимого. Я благодарю и волонтеров, которые сегодня помогают. Привлекают помощь, доставляют ее. Ваш труд очень важен!

Также мэр столицы в очередной раз попросил киевлян сохранять выдержку и оставаться в безопасных местах — дома или в укрытиях и бомбоубежищах по сигналу тревоги.

Поддерживайте близких людей, соседей.

– Доверяйте только официальной информации. Сейчас враг будет сеять много лжи, провоцируя панику. Не поддавайтесь! Вместе выстоим! Слава Украине! — подытожил мэр.

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