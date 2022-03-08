Мэр столицы Виталий Кличко в последнем видеообращении рассказал, что Киев продолжает укрепляться и готовиться к обороне города.

Все предприятия критической инфраструктуры, жизнеобеспечения столицы работают.

— Работают большинство продовольственных магазинов, аптек. Сегодня Киев цифровой обновил карту аптек, в которых можно приобрести инсулин, – подчеркнул Кличко.

Больницы принимают всех пациентов и оказывают необходимую помощь. Родильные дома тоже работают. Гуманитарный штаб, созданный городом, тоже функционирует, налажена логистика.

– Мы получаем помощь – и от украинского бизнеса, иностранного, гуманитарную. От небезразличных людей. Распределяем ее, создаем резервы всего необходимого. Я благодарю и волонтеров, которые сегодня помогают. Привлекают помощь, доставляют ее. Ваш труд очень важен!

Также мэр столицы в очередной раз попросил киевлян сохранять выдержку и оставаться в безопасных местах — дома или в укрытиях и бомбоубежищах по сигналу тревоги.

Поддерживайте близких людей, соседей.