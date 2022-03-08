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Факты / Украина / Общество

В Киево-Печерской лавре избили журналиста из-за вопроса о вторжении РФ

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
В Киево-Печерской лавре избили журналиста из-за вопроса о вторжении РФ

В Киево-Печерской лавре напали на журналистов Слідство.Інфо. Они снимали репортаж о том, как священнослужители относятся к российскому вторжению и убийствам мирных украинцев.

Журналисты встретили настоятеля Лавры митрополита РПЦ в Украине Павла (так называемая УПЦ Московского патриархата). Ему задали вопрос о вторжении РФ в Украину. Однако митрополит отказался отвечать на него.

В то же время мужчина, стоявший рядом с Павлом, передал другому мужчине деньги. Через несколько минут мужчина, получивший деньги, напал на репортера Слідство.Інфо Дмитрия Реплянчука. Журналиста мужчина бил палкой, но она сломалась об ногу репортера.

После этого несколько мужчин, которые находились на территории Лавры и наблюдали за инцидентом, продолжили угрожать и преследовали журналистов.

В результате журналисты покинули Лавру и вызвали полицию. К счастью у Дмитрия только ушиб на ноге, его состояние удовлетворительное.

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Источник: Слідство.Інфо

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