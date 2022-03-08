Украина будет настаивать на переговорах с РФ — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина будет и дальше настаивать на продолжении переговоров с Россией.

— Сегодня состоялся уже третий раунд переговоров в Белоруссии. Хотелось бы сказать – третий и финальный. Но мы реалисты. Потому мы будем говорить. Будем настаивать на переговорах, пока не найдем способ сказать нашему народу: вот как мы придем к миру, — заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что каждый день борьбы, каждый день сопротивления создают для нас лучшие условия и более сильную позицию.

— Чтобы гарантировать наше будущее. В мире. После войны, — заявил Владимир Зеленский.