В Украине упростили заключение браков с военнослужащими на время действия военного положения. Теперь их физическое присутствие во время регистрации не требуется.

Соответствующее постановление №213 принял Кабинет министров. Согласно документу, нововведение касается военных:

Вооруженных сил;

Службы безопасности;

Службы безопасности; Службы внешней разведки;

Государственной пограничной службы;

Управления госохраны;

Национальной гвардии;

другого образованного в соответствии с законами Украины военного формирования;

полицейских;

лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты;

Государственного бюро расследований;

Государственной уголовно-исполнительной службы;

лиц начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро и Бюро экономической безопасности.

Государственная регистрация брака, если один из молодоженов является военнослужащим, может производиться отделами государственной регистрации актов гражданского состояния без личного присутствия такого жениха или невесты.

Но военнослужащий должен подать заявление о государственной регистрации брака, которое одновременно является подтверждением его согласия.

Соответствующий документ представляется непосредственному командиру (руководителю), который удостоверяет подлинность подписи в заявлении и передает его в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.

В заявлении военнослужащего должны быть сведения о нем и лице, с которым он желает зарегистрировать брак: фамилия, собственное имя и отчество, дата рождения, гражданство. Также в документе нужно указать, берете ли вы фамилию жениха.

Факт регистрации брака, если один из молодоженов является военнослужащим, может удостоверяться актом, который составляет командир и скрепляет гербовой печатью военного формирования.