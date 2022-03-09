Более 2 млн человек уже выехали из Украины в соседние страны. Чтобы помочь беженцам, Международная организация по миграции (МОМ), Агентство ООН по миграции и Airbnb.org пообещали предоставить доступ к бесплатному временному жилью в Польше, Молдове, Румынии, Венгрии и Словакии.

Эти организации готовы помочь 100 тыс. беженцев. По состоянию на 8 марта, владельцы 15 тыс. квартир и домов присоединились к инициативе Airbnb.org и предлагают свое жилье бесплатно или по большой скидке.

— Airbnb.org гордится тем, что мы снова работаем бок о бок с МОМ, на этот раз помогая тем, кто вынужден покинуть Украину, и оказывая поддержку во времена крупнейшего гуманитарного кризиса нашего времени, — сказал соучредитель и глава Airbnb.org Джо Геббиа.

Глава организации поблагодарил членов сообщества Airbnb, которые открыли свои двери для беженцев из Украины.

— Если у вас есть возможность приютить людей, пожалуйста, помогите Airbnb.org и МОМ предоставить бесплатное жилье для беженцев из Украины, — призвал Джо Геббиа.

По словам заместителя Генерального директора МОМ Эми Поуп, предоставление безопасного и доступного жилья чрезвычайно важно. Многим украинцам понадобится безопасное пространство, чтобы восстановиться после пережитого за последние несколько дней и отдохнуть после волнений. Мы благодарны всем хозяевам сети Airbnb и Airbnb.org, за это время открывшим свой дом и свои сердца.

Люди, которые покидают Украину и нуждаются во временном жилье, могут обратиться в МОМ по почтовому адресу prykhystok@iom.int.

Поддержать эту инициативу, предложив бесплатное проживание, скидку на жилье или сделав пожертвование, можно на сайте Airbnb – org/help-ukraine.

Для справки:

За последние пять лет Airbnb и Airbnb.org обеспечили временным жильем более 54 тыс. беженцев и искателей убежища (из Сирии, Венесуэлы и Афганистана). Кроме поддержки беженцев, Airbnb.org имеет большой опыт предоставления жилья тем, кто в этом нуждается. К примеру, пострадавшим от разрушительных наводнений в Западной Европе.

Источник: ukraine.iom.int