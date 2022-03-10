Советник главы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что сейчас происходит в городе в результате российской агрессии.

По его словам, такого сознательного уничтожения гражданского населения еще не было в истории Мариуполя. По предварительному подсчету, число погибших уже составило 1 207 человек.

— Семь суток полной осады города с уничтожением инфраструктуры – без электричества, отопления, питьевой воды, еды, газа. Город находился 9 суток под непрерывными обстрелами реактивной артиллерией всех калибров (Град, Смерч, Точка У) минометным огнем и авиабомбами. Левобережный район Мариуполя, где проживало примерно 135 тыс. человек, не годится для жизни. Все остальные районы города имеют критические повреждения и множество многоэтажных домов не пригодны для жилья, — написал он.

Андрющенко добавил, что более 350 тыс. человек фактически находятся в заложниках РФ. Среди них – 50 тыс. детей, которые сейчас под угрозой смерти от безводия, голода или прямой военной агрессии.

Количество людей, которые сейчас находятся под завалами – неизвестно. Ликвидация завалов, эвакуация раненых и сбор убитых невозможен из-за непрерывной прямой военной атаки российской армии. Установить реальное количество раненых невозможно по этой же причине.

— Все больницы заполнены – общее количество стандартных койко-мест 2,5 тыс. было переполнено уже на второй день обстрелов. Первая братская могила на 32 человека. Каждый день обстрела и осады Мариуполь теряет не менее 150 мариупольцев. Город буквально истекает кровью – 600 литров крови каждый день. Это не геноцид. Просто человечество еще не придумало такого слова, которое кратко описало бы то, что делают с украинцами в Мариуполе, — добавил он.

Напомним, что вечером 9 марта во время бомбардировки российскими регулярными войсками в городе Мариуполь был разрушен роддом №2 и детская больница, расположенная рядом.

В результате авиаудара корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети и находились роженицы, был полностью разрушен. Тяжелые травмы и ранения получили 17 человек, среди которых 16 – персонал роддома и одна роженица.