В Харькове работают десятки пунктов выдачи гуманитарной помощи, об этом сообщает Олег Синегубов, глава областной военно-гражданской администрации.
Гуманитарную помощь выдают в 16 отделениях Новой почты
Адреса:
- пр. Людвига Свободы, 35;
- ул. Ахсарова, 21;
- пер. Пискуновский, 4;
- пр. Гагарина, 54-а, 176, 199;
- ул. Амосова, 11-а;
- проезд Стадионный, 13;
- пр. Героев Сталинграда, 169/24;
- ул. Луи Пастера, 318;
- ул. Ньютона, 98;
- пр. Льва Ландау, 46;
- пр. Архитектора Алешина, 5;
- пр. Индустриальный, 24/31;
- ул. Шевченко, 24-а;
- ул. Пушкинская, 96.
— К нам постоянно обращаются волонтеры, ежедневно в областной логистический штаб привозят десятки тонн помощи от других областей, партнеров из-за рубежа и крупных торговых сетей. Спасибо каждому за вклад в победу, — сообщил Синегубов.
Глава ХОВА также сообщил, что пункты выдачи гуманитарной помощи работают с 09.00 до 15.00. Но в случае опасной ситуации в районе, во время артобстрелов и авианалетов они могут быть закрыты.
Источник: Олег Синєгубов