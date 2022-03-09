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Факты / Украина / Общество

Где в Харькове получить гуманитарную помощь – адреса

Анна Иваницкая руководитель отдела Здоровье
Где в Харькове получить гуманитарную помощь – адреса

В Харькове работают десятки пунктов выдачи гуманитарной помощи, об этом сообщает Олег Синегубов, глава областной военно-гражданской администрации.

Гуманитарную помощь выдают в 16 отделениях Новой почты

Адреса:

  • пр. Людвига Свободы, 35;
  • ул. Ахсарова, 21;
  • пер. Пискуновский, 4;
  • пр. Гагарина, 54-а, 176, 199;
  • ул. Амосова, 11-а;
  • проезд Стадионный, 13;
  • пр. Героев Сталинграда, 169/24;
  • ул. Луи Пастера, 318;
  • ул. Ньютона, 98;
  • пр. Льва Ландау, 46;
  • пр. Архитектора Алешина, 5;
  • пр. Индустриальный, 24/31;
  • ул. Шевченко, 24-а;
  • ул. Пушкинская, 96.

— К нам постоянно обращаются волонтеры, ежедневно в областной логистический штаб привозят десятки тонн помощи от других областей, партнеров из-за рубежа и крупных торговых сетей. Спасибо каждому за вклад в победу, — сообщил Синегубов.

Глава ХОВА также сообщил, что пункты выдачи гуманитарной помощи работают с 09.00 до 15.00. Но в случае опасной ситуации в районе, во время артобстрелов и авианалетов они могут быть закрыты.

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Источник: Олег Синєгубов

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