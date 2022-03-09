В Харькове работают десятки пунктов выдачи гуманитарной помощи, об этом сообщает Олег Синегубов, глава областной военно-гражданской администрации.

Гуманитарную помощь выдают в 16 отделениях Новой почты

Адреса:

пр. Людвига Свободы, 35;

ул. Ахсарова, 21;

пер. Пискуновский, 4;

пр. Гагарина, 54-а, 176, 199;

ул. Амосова, 11-а;

проезд Стадионный, 13;

пр. Героев Сталинграда, 169/24;

ул. Луи Пастера, 318;

ул. Ньютона, 98;

пр. Льва Ландау, 46;

пр. Архитектора Алешина, 5;

пр. Индустриальный, 24/31;

ул. Шевченко, 24-а;

ул. Пушкинская, 96.

— К нам постоянно обращаются волонтеры, ежедневно в областной логистический штаб привозят десятки тонн помощи от других областей, партнеров из-за рубежа и крупных торговых сетей. Спасибо каждому за вклад в победу, — сообщил Синегубов.

Глава ХОВА также сообщил, что пункты выдачи гуманитарной помощи работают с 09.00 до 15.00. Но в случае опасной ситуации в районе, во время артобстрелов и авианалетов они могут быть закрыты.

Источник: Олег Синєгубов