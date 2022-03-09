Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины опубликовала список телефонов центров помощи беженцам и эвакуированным, размещенных в городах Украины. Телефоны работают в режиме горячей линии.

Горячие линии центров помощи беженцам и эвакуированным