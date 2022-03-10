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Факты / Украина / Общество

Минздрав разрешил студентам медицинских вузов работать в аптеках

Илья Нежигай редактор ленты
Минздрав разрешил студентам медицинских вузов работать в аптеках

Министерство здравоохранения разрешило в условиях военного положения студентам медицинских, фармацевтических специальностей и педагогам медицинских вузов работать в аптеках.

Это мероприятие понадобилось, поскольку во время войны многие работники аптечных сетей выехали в западные регионы страны, в результате чего часть фармацевтов не работают, потому что не могут добраться до рабочего места.

— Это привело к тому, что большинство аптечных пунктов в городах, возле которых идут боевые действия, закрыты. Для того чтобы предоставить украинцам доступ к медицинским препаратам, нужно немедленно возобновить работу аптек, — пишет глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Михаил Радуцкий сообщил, что Минздрав разрешил студентам и педагогам медицинских направлений привлекаться на следующие должности: ассистент фармацевта и помощник фармацевта.

— Также важно, чтобы фармацевты, сменившие место жительства, выходили на работу в аптечные учреждения, работающие поблизости. В первую очередь это касается тех, кто выехал в западные регионы, — подчеркнул Радуцкий.

В частности, аптечными сетями предлагается работа водителям и работникам на складах лекарственных средств.

Сейчас министерство работает над созданием телефонной линии, где рекрутеры-специалисты будут предоставлять информацию о вакансиях для фармацевтов.

В настоящее время контакты для трудоустройства доступны по ссылке.

Напомним, после вынужденного временного закрытия аптек из-за начала войны России против Украины многие украинские аптеки возобновляют свою работу. Смотрите онлайн-карту аптек, работающих в Украине.

Источник: Верховная Рада

Фото: Pixabay

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