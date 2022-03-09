Новая почта внесла изменения в график работы на 9 марта 2022 года.
График на будние дни:
Львов — 9:00 до 19:00
Днепр, Одесса, Запорожье — с 8:00 до 18:00
Киев — с 9:00 до 17:00
Винница — с 10:00 до 17:00
Сумы — с 9:00 до 15:00
Другие областные и районные центры — с 9:00 до 17:00
График на субботу:
Львов — 9:00 до 19:00
Днепр, Одесса, Запорожье — с 9:00 до 18:00
Киев — с 9:00 до 17:00
Винница — с 10:00 до 17:00
Сумы — с 9:00 до 15:00
Другие областные и районные центры — с 9:00 до 17:00
В воскресенье все отделения Новой почты закрыты.
Обратите внимание, что если в городе действует комендантский час, то Новая почта открывается утром на час позже и закрывается вечером на час раньше.
Какие отделения работают на 9 марта 2022 года (список)
Если ваше отправление находится в другой области, можно сделать бесплатную переадресацию в место, где его удобно получить. Для этого достаточно нажать функцию Переадресация в треккинге на сайте или в мобильном приложении, а также выбрать отделение.
Хранение всех посылок, которые сейчас находятся на Новой почте, бесплатно.
Какие услуги предоставляет Новая почта:
- Получение и отправка посылки
- Международные отправления
- Пополнение мобильного
- Денежные переводы
- Снятие наличных с банковской карты
Кроме того, на отделениях Новой почты можно без комиссии отправить деньги на спецсчет Вооруженных сил Украины или благотворительным организациям “Фонд Сергія Притули” и “Повернись живим”