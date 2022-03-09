Новая почта внесла изменения в график работы на 9 марта 2022 года.

График на будние дни:

Львов — 9:00 до 19:00

Днепр, Одесса, Запорожье — с 8:00 до 18:00

Киев — с 9:00 до 17:00

Винница — с 10:00 до 17:00

Сумы — с 9:00 до 15:00

Другие областные и районные центры — с 9:00 до 17:00

График на субботу:

Львов — 9:00 до 19:00

Днепр, Одесса, Запорожье — с 9:00 до 18:00

Киев — с 9:00 до 17:00

Винница — с 10:00 до 17:00

Сумы — с 9:00 до 15:00

Другие областные и районные центры — с 9:00 до 17:00

В воскресенье все отделения Новой почты закрыты.

Обратите внимание, что если в городе действует комендантский час, то Новая почта открывается утром на час позже и закрывается вечером на час раньше.

Какие отделения работают на 9 марта 2022 года (список)

Если ваше отправление находится в другой области, можно сделать бесплатную переадресацию в место, где его удобно получить. Для этого достаточно нажать функцию Переадресация в треккинге на сайте или в мобильном приложении, а также выбрать отделение.

Хранение всех посылок, которые сейчас находятся на Новой почте, бесплатно.

Какие услуги предоставляет Новая почта:

Получение и отправка посылки

Международные отправления

Пополнение мобильного

Денежные переводы

Снятие наличных с банковской карты

Кроме того, на отделениях Новой почты можно без комиссии отправить деньги на спецсчет Вооруженных сил Украины или благотворительным организациям “Фонд Сергія Притули” и “Повернись живим”