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Факты / Украина / Общество

Какие отделения Новой почты работают — график

Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Какие отделения Новой почты работают — график

Новая почта внесла изменения в график работы на 9 марта 2022 года.

График на будние дни:

Львов — 9:00 до 19:00
Днепр, Одесса, Запорожье — с 8:00 до 18:00
Киев — с 9:00 до 17:00
Винница — с 10:00 до 17:00
Сумы — с 9:00 до 15:00
Другие областные и районные центры — с 9:00 до 17:00

График на субботу:

Львов — 9:00 до 19:00
Днепр, Одесса, Запорожье — с 9:00 до 18:00
Киев — с 9:00 до 17:00
Винница — с 10:00 до 17:00
Сумы — с 9:00 до 15:00
Другие областные и районные центры — с 9:00 до 17:00

В воскресенье все отделения Новой почты закрыты.

Обратите внимание, что если в городе действует комендантский час, то Новая почта открывается утром на час позже и закрывается вечером на час раньше.

Какие отделения работают на 9 марта 2022 года (список)

Если ваше отправление находится в другой области, можно сделать бесплатную переадресацию в место, где его удобно получить. Для этого достаточно нажать функцию Переадресация в треккинге на сайте или в мобильном приложении, а также выбрать отделение.

Хранение всех посылок, которые сейчас находятся на Новой почте, бесплатно.

Какие услуги предоставляет Новая почта:

Кроме того, на отделениях Новой почты можно без комиссии отправить деньги на спецсчет Вооруженных сил Украины или благотворительным организациям “Фонд Сергія Притули” и “Повернись живим”

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