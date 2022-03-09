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Факты / Украина / Общество

Отак подивишся здаля на москаля: в ГСЧС записали свой вариант прочтения стихотворения Шевченко

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Отак подивишся здаля на москаля: в ГСЧС записали свой вариант прочтения стихотворения Шевченко

В этот день, 9 марта 1814 года, родился выдающийся украинский писатель и поэт Тарас Шевченко. Строки его произведений неоднократно называли пророческими для Украины.

Некоторые из них стали особенно актуальными именно сейчас, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.

В день рождения Кобзаря спасатели Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области записали свое прочтение стихотворения Тараса Шевченко Отак подивишся здаля на москаля.

В нем российских захватчиков призывают покинуть Украину и вернуться назад в Россию, произнося “живи у рідному краю, котись в Московію свою!”

Утром 24 февраля Россия напала на Украину. Российские войска нанесли и сегодня продолжают наносить ракетные удары по украинским городам, объектам критической инфраструктуры, жилым домам.

Враг блокирует эвакуацию мирного населения из городов, устраивая обстрелы и провокации.

Но наши военные, Вооруженные силы Украины, уже 14-й день подряд дают достойный отпор путинским захватчикам, показывая, что российскому нашествию не удастся захватить ни одного клочка украинской земли.

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