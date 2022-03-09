Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина обратилась ко всем лидерам мира с призывом закрыть небо над Украиной.

Она отметила, что российские войска творят зверства в Украине, а мировое сообщество в это время продолжает быть “глубоко обеспокоенным”.

— Две недели украинский народ героически сопротивляется российскому агрессору. Российские войска совершают зверства в Украине — гатят по мирным гражданам из тяжелого оружия, бьют баллистическими ракетами. Сегодня бомба попала в роддом города Мариуполь Донецкой области. Мало что Россия не дает гуманитарных коридоров для наших граждан – она просто убивает наше будущее поколение, наших матерей, — сказала Лапутина.

Министр призывает всех лидеров проявить человечность и прекратить зверства российской армии.

— Я призываю всех лидеров мира – будьте человечны! Закройте небо над Украиной! Украинский народ сейчас – страна Защитников. Украина сегодня сопротивляется российскому нашествию и сдерживает его, когда мир перед угрозой мировой войны. Прекратите эти зверства! – добавила она.

Напомним, что сегодня российские войска разрушили роддом №2 и детскую больницу в Мариуполе. Под завалами обнаружили 17 человек. С тяжелыми ранениями они были переданы медикам.