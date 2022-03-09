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Факты / Украина / Общество

В Ивано-Франковской области регистрируют на обучение детей, переехавших из других регионов

Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
школа, учні, дистанційне навчання, дитина, ноутбук

В Ивано-Франковской области началась регистрация на обучение детей и студентов, вынужденно переехавших из других регионов Украины.

Глава областной военной администрации Светлана Онищук опубликовала соответствующий пост в Facebook. Она подробно рассказала, что нужно сделать для регистрации.

Для регистрации необходимо только заполнить форму:

В Telegram-канале она также сообщила, что с понедельника, 14 марта, в области начнется дистанционное обучение для школьников и студентов профессионально-технического образования.

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14-й день в Украине идет война с Россией, которая напала на нашу страну 24 февраля. Две недели украинские города и мирные жители страдают от действий российских агрессоров.

Воины ВСУ дают достойный отпор путинским войскам, а весь цивилизованный мир призывает президента РФ Владимира Путина прекратить огонь.

Фото: Depositphotos

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