В Ивано-Франковской области началась регистрация на обучение детей и студентов, вынужденно переехавших из других регионов Украины.

Глава областной военной администрации Светлана Онищук опубликовала соответствующий пост в Facebook. Она подробно рассказала, что нужно сделать для регистрации.

Для регистрации необходимо только заполнить форму:

для учеников школ — https://forms.gle/9EbcZnRuCQft4isi8

для учеников ЗПТО — https://forms.gle/bYQJSQroiAZ1LQFYA

для студентов профессионального высшего образования — https://forms.gle/4SQLScjdYMh4vB5cA

В Telegram-канале она также сообщила, что с понедельника, 14 марта, в области начнется дистанционное обучение для школьников и студентов профессионально-технического образования.

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