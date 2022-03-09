График работы Укрпочты во время войны в Украине немного изменился. Отделения работают с 11.00 до 15.00.
Отправить посылку в пределах страны или получить отправку можно из большинства областей Украины.
По состоянию на 9 марта временно не работают отделения в населенных пунктах, где проходят бои (Луганск, Донецк, Херсон, Крым).
Доставка только по городу работает в Сумах, Харькове, Краматорске, Николаеве, Чернигове и Запорожье. В других населенных пунктах можно отправить посылку в пределах области и международной доставки.
До окончания боевых действий платить за хранение посылок не нужно. Все отправления Укрпочта принимает только в открытом виде.
Актуальный график работы ближайшего отделения Укрпочты можно проверить на сайте.
Какие еще услуги предоставляет Укрпочта:
- получение пенсии и субсидии
- перевод денег “с карточки домой”
- снятие налички через POS-терминал
- международные посылки
Также Укрпочта принимает благотворительные взносы на нужды ВСУ – перевести средства без комиссии можно во всех работающих отделениях.
Реквизиты официального специального счета НБУ: UA84300001000000047330992708
Фото: Укрпочта