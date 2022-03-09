За первую неделю марта по железной дороге перевезено почти 9 тысяч тонн гуманитарных грузов – Кубраков

На протяжении 7 дней марта украинская железная дорога перевезла 8 882 тонны гуманитарных грузов, из которых 3 383 тонны – это грузы, которые доставлялись с помощью пассажирских вагонов. Более подробно о гуманитарной логистике в условиях военного времени рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«В военное время мы используем все логистические возможности для поддержки пострадавших регионов. Речь идет о первоочередных потребностях: еде, воде, лекарствах, детских товарах и т.д. Все, что необходимо городам-героям: Харькову, Мариуполю, Чернигову, Волновахе, а также Сумам, Киеву и другим городам, поселкам», – пишет он.

Для повышения эффективности перевозок было решено использовать эвакуационные поезда как транспортные для «гуманитарки».

«Когда в западном направлении ежедневно осуществляются эвакуационные рейсы, то в восточном, вместо того чтобы везти полупустые пассажирские вагоны, в них едут гуманитарные грузы. На фото – поезд Интерсити+ Львов – Харьков. Утром он помог эвакуировать женщин и детей из одной из самых горячих точек русско-украинской войны. Из нашего Харькова. А ночью для его мужественных жителей и защитников поезд везет необходимые продукты и товары», – объясняет Кубраков.

По его словам, с 1 по 7 марта удалось доставить на Харьковщину более 470 тонн помощи, в Донецкую область — 230 тонн, а на Киевщину — 2 450 тонн.

Министр отметил, что именно отлаженная логистика является основой сопротивления врагу, ведь так украинские воины ощущают поддержку всей страны, в отличие от российских захватчиков, которых преступное руководство россии бросило на произвол судьбы.

«Поэтому в режиме 24/7 работаем над внедрением новых эффективных решений, позволяющих увеличить объемы перевозок и оптимизировать их. Работает не только железная дорога – но и украинские автоперевозчики», – говорит глава Мининфраструктуры.

Он объяснил, что именно на автомобильный транспорт упала основная логистическая нагрузка. За последние дни удалось полностью перестроить систему международных автоперевозок, которая теперь осуществляет в несколько раз больше перевозок, чем это было еще неделю назад.