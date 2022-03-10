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Факты / Украина / Общество

Вступил в силу закон, разрешающий гражданским использовать оружие против войск агрессора

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Вступил в силу закон, разрешающий гражданским использовать оружие против войск агрессора

В Верховной Раде приняли законопроект, разрешающий гражданскому населению использовать оружие, чтобы останавливать российских оккупантов.

Об этом в Твиттере сообщила Верховная Рада Украины.

Законопроект Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины дает право гражданским лицам сопротивляться вооруженной агрессии РФ, используя любое оружие.

Вступил в силу закон, разрешающий гражданским использовать оружие против войск агрессора / 2 фотографии

Документ будет действовать в период военного времени в Украине.

Напомним, 9 марта кафиры нанесли авиаудар по детской больнице с родильным отделением в Мариуполе. В результате удара российских войск 17 человек среди персонала и рожениц получили ранения.

Фото: Getty Images

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