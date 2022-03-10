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Факты / Украина / Общество

Вблизи Чернигова войска РФ расстреляли людей, шедших между селами

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
найманці РФ ("Л/ДНР")

Российские военные обстреляли мирное население, которое перемещалось пешком между населенными пунктами в Черниговской области.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В пресс-службе Центра отметили, что есть сообщения о погибших и раненых.

— 9 марта российские оккупанты обстреляли людей вблизи Чернигова, есть погибшие и раненые. Люди шли пешим маршрутом из города и попали под вражеские обстрелы, – говорится в сообщении на странице Центра в Фейсбук, со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Кроме того, сообщается, что есть погибшая девушка из города Мена. Четыре человека из Мены с легкими ранениями сейчас в больнице, рассказал городской голова мены Геннадий Примаков.

— Еще есть погибшие из Сновска и Корюковки, погиб юноша, который с матерью направлялся в Корюковку. Еще погиб 19-летний парень из Новгород-Северской общины, — сообщили городской голова Корюковки Ратан Ахмедов и мэр Новгород-Сиверская Людмила Ткаченко.

Травмированных доставили в Куликовскую больницу, им оказывается помощь.

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Фото: Depositphotos

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