За время войны в Украине было убито 516 гражданских, еще 908 ранено

Потери среди гражданского населения с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины 24 февраля до 8 марта, составили 1424 гражданских из них 516 погибших.

Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

— УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой РФ, и особенно в последние дни. Информации из мест, где ведутся интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения, – отмечается в документе.

Это касается в частности городов Волноваха, Мариуполь, Изюм. Случаи гибели и ранений на этих территориях еще требуют дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику.

— Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц — применение взрывных устройств с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиа удары, – говорится в сводке.

По подтвержденным данным ООН, погибло 98 мужчин, 60 женщин. Среди детей — 9 мальчиков и 5 девочек, тогда как пол 23 детей и 321 взрослых пока не удалось установить.

Среди 908 раненых — 12 девочек и 4 мальчика, а также 34 ребенка, пол которых устанавливается.

УВКПЧ ООН указывает, что в Донецкой и Луганской областях, по состоянию на 00.00 9 марта было зафиксировано 87 погибших и 349 раненых на территории, контролируемой правительством Украины, и 24 погибших и 113 раненых на территории, контролируемой самопровозглашенными “республиками”.

В других регионах Украины (Киеве, а также в Житомирской, Запорожской, Киевской, Сумской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях) зафиксировала 405 погибших и 446 раненых.

По состоянию на 00.00 8 марта на территории, контролируемой Украиной, погиб 41 ребенок, ранены — 76.

Кроме того УВКПЧ ООН отмечает сообщение Национальной полиции Харьковской области, согласно которому по состоянию на 18.00 8 марта в области погибло 170 гражданских, из которых 5 детей, было ранено 368 человек.