Учителя и преподаватели могут работать дистанционно из любой страны. Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Уже в понедельник некоторые учебные заведения восстанавливают работу в условиях военного положения после двухнедельных каникул, в частности — в дистанционном формате.

— Согласно части 4 статьи 60-2 Кодекса законов о труде Украины, при внедрении дистанционной работы работник самостоятельно определяет рабочее место и несет ответственность за обеспечение безопасных и безвредных условий труда на своем рабочем месте. То есть действующее законодательство не устанавливает никаких территориальных ограничений по рабочему месту работника в условиях дистанционной работы, — подчеркнул Горбачев.

Таким образом, педагогические работники вполне правомерно с использованием дистанционных технологий могут осуществлять педагогическую деятельность, находясь за пределами Украины.

Сейчас смотрят

Сергей Горбачев рекомендует руководителям учебных заведений не только не нарушать действующее законодательство о труде, но и не терять совести во времена тяжелых испытаний, когда всем нам очень нужна поддержка друг друга.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.