Жители регионов Украины, где сейчас происходят боевые действия, могут получить льготы и жилищные субсидии.

Соответствующий механизм на днях принял Кабинет министров.

Как известно, в Украине начисление и выплату денежных пособий, льгот и субсидий обычно осуществляют органы соцзащиты районных советов, госадминистраций, а также исполнительных органов городских советов. Однако эти органы могут не работать в условиях военного положения и активных боевых действий.

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По решению Кабмина, украинцы смогут получить пособия, льготы и субсидии, даже если из-за развязанной Россией войны органы социальной защиты не работают в том или ином регионе. Средства смогут получить и граждане, не имеющие карты Ощадбанка.

В таких случаях Министерство социальной политики Украины профинансирует пособия, льготы и субсидии на основе информации из реестров получателей.

После этого Минсоцполитики централизованно направит средства в Ощадбанк, который перечислит их гражданам:

• Тем, кто получал выплаты через банки, деньги будут начислены на их банковские счета.

• Те, кто получал соответствующие выплаты через Укрпочту, получат денежный перевод через международную платежную систему MY TRANSFER. Для дальнейшего получения средств через MY TRANSFER следует обратиться с паспортом и ИНН (индивидуальным налоговым номером) в любое отделение Ощадбанка на территории Украины. Деньги можно забрать в течение 60 календарных дней с даты зачисления перевода.

Как уточнили в Минсоцполитики, такой специальный механизм выплаты льгот, субсидий и денежных пособий в марте 2022 года будут применять в отдельных городах и районах семи областей Украины:

• в Донецкой области – Мариупольский, Волновахский районы и город Мариуполь;

• в Запорожской области – Пологовский, Васильевский районы, города Энергодар и Токмак;

• в Луганской области – все районы и города;

• в Николаевской области – Николаевский район;

• в Сумской области – Ахтырский район (в пределах бывшего Тростянецкого района);

• в Харьковской области – Купянский, Изюмский районы, города Харьков и Купянск;

• в Черниговской области – Прилукский, Корюковский, Черниговский, Новгород-Северский районы, город Чернигов.

В министерстве обещают начислить средства в течение трех-четырех дней. После этого средства перечислят Ощадбанку для осуществления выплат.

На днях Кабинет министров разрешил использовать средства из “пакета малыша” на приобретение любых товаров в любых заведениях торговли во время действия военного положения. Для начисления денежных средств не нужно будет открывать специальный счет.

Источник: Центр противодействия дезинформации, Министерство социальной политики

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