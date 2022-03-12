Российские командиры просто бросают свои подразделения, несмотря на это, РФ намерена продвигаться вглубь украинской территории.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время телемарафона.

— Командиры некоторых подразделений даже не выходят со своими подчиненными на связь. Некоторые территории сейчас временно заняты, и они будут пытаться там закрепиться. И сейчас важно на этих территориях сопротивляться, — отметила Маляр.

Такая ситуация у врага сложилась прежде всего из-за дезинформации, которую подавали президенту РФ Владимиру Путину.

— С большой вероятностью причина может быть такова – это дезинформация, которую подавали для главы Кремля. Они полагали, что там будет просто. И сейчас у них определенное отчаяние, но враг все-таки не покидает наступательный замысел. Они планируют продвигаться вглубь территории. Эти операции у них планируются, – заявила Анна Маляр.

Она добавила, что враг не контролирует территории, а лишь временно их занимает.

— Надо четко отдавать себе отчет, что удержать ни одну территорию враг не сможет, потому что пророссийских людей у ​​нас не осталось, — подчеркнула Маляр.

По ее словам, украинцам следует осознать, что победы не будет за один день.

— Нам нужно понимать, что это не в один день будет победа, — отметила Маляр.

