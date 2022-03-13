Путин не переживет поражение своей армии: Фукуяма назвал 12 причин, почему РФ проигрывает

Как может окончиться война в Украине? На эту тему размышляет американский философ, политик и экономист Фрэнсис Фукуяма в своей статье Preparing for Defeat, которую 10 марта 2022 года разместил журнал American Purpose.

В своей книге Конец истории и последний человек в 1992 году Фукуяма сформулировал концепцию конца истории — состояния равновесия, к которому мир придет из-за неизбежности распространения либеральной демократии и прекращения любых идеологических столкновений и политических систем.

Факты ICTV предоставляют перевод статьи Фукуямы под названием Подготовка к поражению.

— Я рискну и сделаю несколько прогнозов:

1. Россия идет к полному поражению в Украине. Российское планирование было некомпетентным, основываясь на ошибочном предположении, что украинцы благосклонно относятся к России и что их войска будут разгромлены сразу после вторжения.

Очевидно, что российские солдаты везли парадную форму для парада победы в Киеве, а не дополнительные боеприпасы и пайки. На данный момент Путин присоединил к этой операции основную часть своих военных — нет огромных резервов сил, которые он мог бы привлечь, чтобы прибавить к битве.

Российские войска застряли за пределами разных украинских городов, где они сталкиваются с огромными проблемами со снабжением и постоянными украинскими атаками.

2. Крах их положения мог быть внезапным и катастрофическим, а не происходить медленно из-за войны на истощение. Армия в полевых условиях достигнет апогея, когда ее нельзя будет ни “подкормить”, ни вывести, а ее моральный дух будет исчерпан. Это по крайней мере будет на севере. Россияне лучше чувствуют себя на юге, но эти позиции будет трудно сохранить, если север потерпит крах.

3. Пока этого не произойдет, дипломатического решения войны нет. Нет ни одного компромисса, который был бы приемлем как для России, так и для Украины, учитывая потери, которые они понесли.

4. Совет Безопасности ООН в очередной раз доказал свою бесполезность. Единственной полезной вещью было голосование на Генеральной ассамблее, помогающее определить плохих или изменчивых актеров в мире.

5. Оба решения администрации Байдена не объявлять бесполетную зону и не помогать передавать польские МиГ были хорошими: они держали голову холодной во время очень эмоционального периода.

Гораздо лучше, чтобы украинцы самостоятельно победили россиян, лишив Москву оправдания, что НАТО напало на них, а также избежав всех очевидных возможностей эскалации. В частности, польские МиГ не прибавили бы украинским возможностей.

Гораздо важнее непрерывная поставка Javelin, Stinger, Bayraktar, медицинских материалов, коммуникационного оборудования и обмена информацией. Я предполагаю, что украинские силы уже находятся под контролем разведки НАТО, действующей вне Украины.

6. Цена, которую платит Украина, конечно, огромная. Но самый большой вред наносят ракеты и артиллерия, с которой ни МиГи, ни запретная для полетов зона ничего не могут сделать. Единственное, что остановит бойню, это разгром российской армии на земле.

7. Путин не переживет поражение своей армии. Он получает поддержку, потому что его считают сильным человеком. Что он может предложить, когда продемонстрирует некомпетентность и его лишат силы принуждения?

8. Вторжение уже нанесло огромный ущерб популистам во всем мире, которые до нападения единообразно выражали симпатию к Путину. Сюда входят Маттео Сальвини, Жаир Болсонару, Эрик Земмур, Марин Ле Пен, Виктор Орбан и, конечно, Дональд Трамп. Политика войны показала их откровенно авторитарные наклонности.

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9. Война стала хорошим уроком для Китая. Как и Россия, Китай создал, казалось бы, высокотехнологичные военные силы за последнее десятилетие, но у них нет боевого опыта. Жалкую работу российских ВВС, вероятно, повторят ВВС КНР, которая так же не имеет опыта управления сложными воздушными операциями. Мы можем надеяться, что китайское руководство не будет обманывать себя по поводу собственных возможностей по поводу Тайваня, как это сделали россияне.

10. Надеюсь, Тайвань сам проснется относительно необходимости готовиться к борьбе, как это сделали украинцы, и возобновит военную службу.

11. Турецкие Bayraktar станут бестселлерами.

12. Поражение России сделает возможным “новое рождение свободы” и избавит нас от упадка глобальной демократии. Благодаря группе отважных украинцев дух 1989 года будет жить.

Источник: American Purpose