Из-за войны в Украине сейчас напряженная ситуация на рынке недвижимости, поэтому украинцам не рекомендуется заключать какие-либо сделки по купле-продаже.

О деталях рассказал министр юстиции Денис Малюська.

— Что касается недвижимости, это самый ценный реестр государства. Сейчас доступ к нему ограничен. Теоретически можно попытаться заключать сделки по купле-продаже. Единственное — проверить владельца в реестре нотариус не сможет, поэтому полноценное соглашение заключить пока невозможно, — объясняет Денис Малюська.

По его словам, в течение этой недели отдельные соглашения будут проводиться, и реестр заработает, к нему будет предоставлен доступ отдельным регистраторам на территориях, где не ведутся боевые действия. Однако с ограниченным функционалом.

— Сейчас убедиться, кто владелец, кто не владелец, невозможно, сейчас идет война. И риск сейчас очень большой, — добавил он.

Именно поэтому украинцам пока следует не проводить такие операции. Однако они должны быть спокойны из-за сохранности своих данных.

– Реестры не положили. Мы сознательно отключили их, все базы данных сохранены и находятся в надежных руках, — подвел итог министр.

Рынок недвижимости запустится, однако немного позже.

С 24 февраля в Украине идет война. Поэтому определенные системы не работают. Они возобновят свое действие, как только ситуация стабилизируется.