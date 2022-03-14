С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.

Укрзализныця вводит стабильный график курсирования поездов к переходу на летнее время 27 марта. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться ежедневно, о них мы будем сообщать дополнительно.

В понедельник, 14 марта, поезда по станции Киев будут курсировать по следующему расписанию (данное расписание будет действительно до 27 марта 2022 года):

1:36 — №17/18 Ужгород – Харьков-Пас.

1:36 — №15/16 Рахов – Харьков-Пас.

2:30 — №21/22 Трускавец – Харьков-Пас.

3:42 №21/22 Харьков-Пас. — Трускавец

4:01 — №130/129 Ворохта – Кременчуг

4:01 — №149/150 Черновцы — Полтава Юж.

5:40 — №114/113 Львов – Лиман

5:40 — №142/141 Львов – Лиман

8:00 — №705 Дарница – Львов

11:46 — №45/46 Ужгород – Краматорск

13:09 — №114/113 Лиман – Львов

13:09 — №142/141 Лиман – Львов

14:07 — №749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

14:25 — №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский

14:25 — №757/758 Киев-Пасс — Могилев-Подольский

15:02 — №55/56 Киев-Пасс – Рахов

17:07 — №743 Дарница – Львов

17:09 — №13/14 Киев-Пасс – Солотвино

17:42 — №790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий

17:42 — №792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

18:30 — №81/82 Киев-Пасс – Ужгород

19:06 — №43/44 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

19:13 — №67/68 Киев-Пасс – Варшава

19:48 — №95/96 Киев-Пасс – Рахов

20:12 — №49/50 Киев-Пасс – Трускавец

20:21 — №57/59 Киев-Пасс – Ворохта

20:21 — №60/58 Киев-Пасс – Чоп

21:07 — №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:08 — №29/30 Киев-Пасс – Ужгород

21:15 — №105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная

21:22 — №98/97 Киев-Пас – Ковель

21:28 — №76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог-Главный

21:33 — №130/129 Кременчуг – Ворохта

21:33 №149/159 Полтава Юг — Черновцы

21:50 №15/16 Харьков-Пас. — Рахов

21:50 №17/18 Харьков-Пас. — Ужгород

22:22 — №7/8 Киев-Пасс – Черновцы

22:27 — №45/46 Краматорск – Ужгород

22:37 — №91/92 Киев-Пасс – Львов

22:49 — №138/137 Хмельницкий – Лиман

23:46 — №771/772 Киев-Пас – Хмельницкий

Рейсы по станции Полтава 14 марта 2022 (расписание действительно до 27 марта 2022)

6:03 — №90/89 Одесса-Главная — Краматорск

6:03 — №17/18 Ужгород – Харьков-Пас.

6:03 — №15/16 Рахов – Харьков-Пас.

7:27 — №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс.

8:33 — №1/2 Ивано-Франковск — Краматорск

15:21 №149/159 Полтава Юж — Черновцы

17:20 №15/16 Харьков-Пас. — Рахов

17:20 №17/18 Харьков-Пас. — Ужгород

23:20 — №1/2 Краматорск – Ивано-Франковск

23:42 — №8/7 Харьков-Пасс. — Одесса-Главная

23:44 — №138/137 Лиман – Хмельницкий

Рейсы по станции Харьков 14 марта 2022 (расписание действительно до 27 марта 2022)

3:46 — №114/113 Лиман – Львов

3:46 — №142/141 Лиман – Львов

5:40 — №114/113 Львов – Лиман

12:06 — №45/46 Краматорск – Ужгород

15:09 №15/16 Харьков-Пас. — Рахов

15:09 №17/18 Харьков-Пас. — Ужгород

19:27 №795/796 Харьков-Пас. — Днепр

20:15 №21/22 Харьков-Пас. — Трускавец

20:35 — №138/137 Лиман – Хмельницкий

21:08 — № 1/2 Краматорск – Ивано-Франковск

21:43 №8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная

22:11 — №90/89 Краматорск – Одесса-Главная

Рейсы по станции Винница 14 марта 2022 (расписание действительно до 27 марта 2022)

0:23 — №105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная

2:33 — №771/772 Киев-Пас – Хмельницкий

3:52 — №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

4:32 — №49/50 Трускавец – Киев-Пасс

9:01 — №138/137 Лиман – Хмельницкий

17:15 — №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский

19:38 — №138/137 Хмельницкий – Лиман

23:14 — №49/50 Киев-Пасс – Трускавец

Рейсы по станции Запорожье 14 марта 2022 (расписание действительно до 27 марта 2022)

112:20 — №120/119 Запорожье-1 – Львов

14:45 №44717 Запорожье-1 — Рахов

16:05 — №86/85 Запорожье-1 – Львов

16:05 — №88/87 Запорожье-1 – Ковель

21:38 — №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс

Рейсы по станции Днепр на 14 марта (регулярные до 27.03):

4:45 — №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

5:37 — №86/85 Львов – Запорожье-1

5:37 — №88/87 Ковель – Запорожье-1

6:23 — №795/796 Днепр – Харьков-Пас.

14:26 — №42/41 Днепр – Трускавец

16:34 №44717 Запорожье-1 — Рахов

17:49 — №86/85 Запорожье-1 – Львов

17:49 — №88/87 Запорожье-1 – Ковель

23:11 — №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс

Кроме того, из ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) за день с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов.

График дополнительных эвакуационных поездов на 14 марта 2022

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале. Также за актуальным расписанием всегда можно следить на https://uz-vezemo.com/.

Фото: Укрзализныця