Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Харькова на 14 марта 2022 года. Данный график будет действителен до 27 марта 2022 года, когда Украина будет перейти на летний час. За всеми в расписании следите на сайте https://uz-vezemo.com/.

3:46 — №114/113 Лиман – Львов

3:46 — №142/141 Лиман – Львов

5:40 — №114/113 Львов – Лиман

12:06 — №45/46 Краматорск – Ужгород

15:09 №15/16 Харьков-Пас. — Рахов

15:09 №17/18 Харьков-Пас. — Ужгород

19:27 №795/796 Харьков-Пас. — Днепр

20:15 №21/22 Харьков-Пас. — Трускавец

20:35 — №138/137 Лиман – Хмельницкий

21:08 — № 1/2 Краматорск – Ивано-Франковск

21:43 №8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная

22:11 — №90/89 Краматорск – Одесса-Главная

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.