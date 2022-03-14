Первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий сообщил, что в условиях войны патрульные переведены на усиленный режим работы.

Об этом Белошицкий сказал в эфире телеканала ICTV.

По его словам, сейчас работа патрульных больше направлена ​​на задержание и арест диверсантов. Также они готовы при необходимости вести и боевые действия.

– Но есть работа, которая сейчас очень нужна нашим гражданам. Это и помощь людям: приезд на вызовы, помощь в эвакуации, помощь спасателям в разборе завалов… Во всех городах, где есть патрульная полиция, она работает и сейчас, — подчеркнул Белошицкий.

Что касается уголовных преступлений, то, по словам первого зама, они никуда не исчезли. Есть вызовы по поводу домашнего насилия. Однако появились новые виды преступлений, которые ранее почти не фиксировались, например, мародерство.

Белошицкий отметил, что в отношении мародеров усилили уголовную ответственность.

Когда наши граждане ловят таких мародеров и прикручивают их к “позорным столбам”, Алексей Белошицкий называет это справедливым гневом людей.

Он подтвердил, что фиксируется понижение количества уголовных преступлений.

– В сложных условиях войны трудно фиксировать уголовные преступления. Я бы не сказал, что эта статистика очень точная. Но те случаи, которые мы фиксируем, да – преступности меньше. Есть огромная сплоченность нашего общества, все пытаются помочь стране, — сказал первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции.

Алексей Белошицкий подчеркнул, что полицейские по всей стране работают практически нон-стоп.