Российские военные обстреливают не только стратегические объекты, но и жилые кварталы, больницы, садики, школы и даже церкви. Страдают от этого и здания университетов.

Еще 1 марта 2022 года во время обстрела с воздуха площади Свободы в Харькове пострадал Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина.

В огромном помещение вылетели окна, внутри была повреждена мебель.

В мирное время в нем учились студенты со всего мира, а преподавание велось как на украинском, так и на российском языках.

Кроме того, на филологическом факультете там были кафедры русского языка и литературы, где изучали Пушкина, Лермонтова и Солженицына, и не было никаких ни языковых, ни культурных притеснений.

Я сама окончила этот вуз в 2017 году (специальность — журналистика). Три года детально изучала русский язык и литературу. Однако “освободители” заставили это место пустовать.

Разбитые окна и опустевшие коридоры. Как выглядит Харьковский университет после обстрела / 3 фотографии

В целом Харьков в последнее время называли городом студентов, куда съезжалась молодежь с разных стран мира. После того, как там появились носители “русского мира”, его дома и здания разбиты, а улицы опустели.

Фото: Колтак