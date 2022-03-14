Российские военные обстреливают не только стратегические объекты, но и жилые кварталы, больницы, садики, школы и даже церкви. Страдают от этого и здания университетов.
Еще 1 марта 2022 года во время обстрела с воздуха площади Свободы в Харькове пострадал Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина.
В огромном помещение вылетели окна, внутри была повреждена мебель.
В мирное время в нем учились студенты со всего мира, а преподавание велось как на украинском, так и на российском языках.
Кроме того, на филологическом факультете там были кафедры русского языка и литературы, где изучали Пушкина, Лермонтова и Солженицына, и не было никаких ни языковых, ни культурных притеснений.
Я сама окончила этот вуз в 2017 году (специальность — журналистика). Три года детально изучала русский язык и литературу. Однако “освободители” заставили это место пустовать.
В целом Харьков в последнее время называли городом студентов, куда съезжалась молодежь с разных стран мира. После того, как там появились носители “русского мира”, его дома и здания разбиты, а улицы опустели.
Фото: Колтак