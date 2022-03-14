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Факты / Украина / Общество

В Ворзеле россияне расстреляли украинского ученого

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Василь Кладь

Российские войска расстреляли в Ворзеле Киевской области физика-экспериментатора, заместителя директора Института физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева НАН Украины Василия Кладько.

Об этом сообщили на сайте Национальной академии наук Украины.

— Отделение физики и астрономии НАН Украины с глубокой печалью сообщает, что 13 марта российские оккупанты варварски расстреляли замечательного физика-экспериментатора, многолетнего заведующего отделом и заместителя директора Института физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева НАН Украины, лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники, премии им. В. Е. Лашкарева НАН Украины, профессора, члена-корреспондента НАН Украины Василия Петровича Кладько, — говорится в сообщении.

Известно, что 65-летний Кладько оказался в Ворзеле, чтобы увезти оттуда свою семью. Жена и внуки успели уехать из города. Василий же задержался, когда в Ворзель вошли русские захватчики.

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Василий Кладько родом из Ровенской области. В 2007 году ему было присвоено звание профессора. А в 2015 году Кладько избрали членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины.

Фото: НАН Украины

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