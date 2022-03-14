Украинцев призывают снизить нагрузку на сети мобильных операторов.

Это позволит гражданам постоянно находиться на связи и поможет ВСУ, заявили в Минцифре.

Как можно это сделать?

по возможности пользоваться сетью Wi-Fi;

отключать функцию автоматической загрузки файлов и медиа в различных мессенджерах;

просматривать видео в меньшем качестве;

минимизировать время и количество видеоконференций;

не загружать большие файлы – фильмы, игры.

Сейчас в Украине идет война. Россия коварно напала на страну 24 февраля. Противостояние продолжается и на информационном фронте. Агрессор активно распространяет фейковую информацию, наносит удары по украинским телебашням, чтобы отсоединить граждан от отечественных каналов.

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Поэтому гражданам нужно оставаться бдительными, доверять данным только из официальных источников, проверенных СМИ и каналов. В то же время не стоит черпать информацию из подозрительных источников, слепо верить новостям, которые вам рассказывают даже ближайшие родственники или друзья. Важно критично относиться к новостям и проверять каждую из них.

Источник : Министерство цифровой трансформации

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