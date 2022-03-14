Российские войска до сих пор не пропустили гуманитарную колонну в город Мариуполь Донецкой области.

Как сообщил в эфире национального телемарафона заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, власти уже начали подготовку к восстановлению домов, которые пострадали в результате войны.

— Гуманитарные коридоры, которые мы делаем из городов, где продолжаются активные боевые действия… Это касается Донецкой, Луганской, Сумской, Харьковской, Киевской, Запорожской областей. За все время у нас было отработано 26 гуманитарных коридоров, — сказал он.

Кирилл Тимошенко сообщил, что через эти коридоры, в первую очередь автобусами, было вывезено около 150 тыс. человек.

— Сейчас гуманитарный конвой стоит в шестидесяти километрах от Мариуполя, но его не пропускают, — сказал он.

Заместитель руководителя ОП добавил, что несколько часов назад удалось организовать эвакуацию людей из Мариуполя гражданскими автомобилями в Запорожскую область.

— Гуманитарная колонна, в которой много фур с продуктами, водой, разной одеждой, а также очень большая колонна из автобусов, по которым люди могли бы выехать из Мариуполя, к сожалению, не пропускается россиянами. Они стоят там уже третий день, – сказал он.

Кирилл Тимошенко добавил, что украинские власти пытались приобщить церковь к вопросам эвакуации, но прогресса это не дало.

Он заверил, что украинские власти круглосуточно работают над гуманитарным вопросом в Мариуполе.

Заместитель руководителя Офиса президента рассказал, что в Украине идет большое количество гуманитарных грузов, координируемых в региональных гуманитарных хабах, что подчиняется гуманитарному штабу на уровне государства.

— На сегодняшний день Украина получила более 50 тыс. тонн гуманитарной помощи. Эта гумдопомощь как можно быстрее идет в регионы, которые это нуждаются: это Харьковщина, Киевщина, Сумщина, Николаевщина, Запорожская область, пытаемся и в Херсонскую область, куда можем доехать, — сказал он.

Тимошенко напомнил, что правительство создало государственную горячую линию для желающих оказать гуманитарную помощь населению или же поддержать ВСУ или терроборону. Номер для звонков в пределах Украины – 0 800 202 600, когда для звонков из других стран – +380 44 237 00 02.

Заместитель руководителя Офиса президента сообщил, что власть занимается вопросом восстановления домов, пострадавших из-за войны.

— Отдельно есть штаб, который сводит эту информацию и уже начинает подготовку к восстановлению. Мы восстановим все дома, все дома, люди не останутся на улице, это мы гарантируем, – сказал он.

Он добавил, что речь идет о жилых домах, объектах социальной и другой инфраструктуры, дорогах и т.д.

Ранее советник мэра Мариуполя сообщил, что враг уничтожил авиаударами последний продуктовый магазин в городе, в результате чего гуманитарная ситуация в городе еще больше усложнится.

